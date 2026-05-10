'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 70 करोड़ क्रॉस हुआ कलेक्शन

रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है. 'राजा शिवाजी' की स्टोरीलाइन और रितेश देशमुख की एक्टिंग को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

शनिवार को 'राजा शिवाजी' ने किया इतना कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 5.60 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 3962 शोज मिले. फिल्म को 27.8 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 1.35 करोड़ हिंदी भाषा में और मराठी में 4.25 करोड़ कमाए. फिल्म ने टोटल नेट 61.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

वहीं ग्रॉस फिल्म ने 70 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. फिल्म ने टोटल ग्रॉस 72.91 करोड़ की कमाई कर ली है. बता दें कि फिल्म के शनिवार के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं.

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'राजा शिवाजी' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 11.35 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 5.60 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन 4.90 करोड़ रहा. छठे दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ कमाए. सातवें दिन फिल्म ने 4 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 52.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. आठवें दिन फिल्म ने 3.20 करोड़ का कलेक्शन किया.

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फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रितेश देशमुख ही लीड रोल में हैं. वहीं जेनेलिया देशमुख, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त जैसे स्टार्स फिल्म में अहम रोल में हैं. इस फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले थे. फिल्म में सलमान खान ने भी स्पेशल अपीरियंस दी थी. उनकी स्पेशल अपीरियंस को फैंस ने बहुत सराहा. अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. पहले दिन से ही फिल्म शानदार पेस में कमाई कर रही है.