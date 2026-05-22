‘राजा शिवाजी’ ने सिनेमाघरों में तीन हफ्ते पूरे कर लिए हैं और ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. रितेश देशमुख निर्देशित इस फिल्म ने खासतौर पर महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्म किया है. अब ये फिल्म भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच रही है. लेकिन तीसरे गुरुवार यानी 21वें दिन इसे मोहनलाल की दृश्यम 3 से टक्कर मिली है. चलिए यहां जानते हैं ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘राजा शिवाजी’ ने 21वें दिन कितनी की कमाई?

‘राजा शिवाजी’ 1 मई को सिनेमाघरों में मराठी और हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी. रितेश देशमुख निर्देशित और स्टारर इस फिल्म को दर्शकों से रिलीज के पहले दिन से भरपूर प्यार मिल है. इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों से ज्यादा शानदार परफार्म किया है.

गौरतलब है कि इस फिल्म ने अपनी रिलीज के दो हफ्तें में जमकर कमाई की वहीं तीसरे हफ्ते में इसके कलेक्शन में गिरावट देखी गई लेकिन फिर भी इसने खूब नोट छापे. अच्छी बात ये है कि ‘राजा शिवाजी’ अपना 75 करोड़ का बजट तो दूसरे हफ्ते में ही वसूल चुकी थी वहीं अब तो ये मुनाफा कमाने में जुटी हुई है. हालांकि अब इस फिल्म को नई रिलीज दृश्यम 3 से मुकाबला करना पड़ रहा है. मोहनलाल की इस फिल्म के आने से ‘राजा शिवाजी’की कमाई को तीसरे गुरुवार को झटका लगा है और इसने पहली बार लाखों में कमाई की है.

इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘राजा शिवाजी’ के पहले वीक की कमाई 52.65 करोड़ रुपये रही थी. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 24.30 करोड़ जोड़े. फिर तीसरे हफ्ते के 15वें दिन इसने 1.45 करोड़, 16वें दिन 2.70 करोड़, 17वें दिन 3.45 करोड़, 18वें दिन 1.15 करोड़, 19वें दिन 1.30 करोड़ और 20वें दिन 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को ‘राजा शिवाजी’ ने 1 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘राजा शिवाजी’ ने तीसरे हफ्ते में 11.77 करोड़ बटोरे.

अब फिल्म की 21 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 89 करोड़ रुपये हो गई है.

‘राजा शिवाजी’ ने 21 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?

‘राजा शिवाजी’ को 75 करोड़ की लागत में बनाया गया है वही रिलीज के 21 दिनों में सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने 88.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसी के साथ इसका 14 करोड का रेट ऑफ इटरेंस्ट कमा लिया है. वहीं प्रतिशत में इसने 18.6 फीसदी मुनाफा कमा लिया है.

‘राजा शिवाजी’ स्टार कास्ट

बता दें कि ‘राजा शिवाजी’में रितेश देशमुख के कलाकार कई बॉलीवुड कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इनमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, जेनेलिया डिसूजा, बोमन ईरानी से लेकर फरदीन खान तक कई कलाकार शामिल हैं.