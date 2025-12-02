शादियों में गाना गाकर गुजारा कर रहा ये बॉलीवुड सुपरस्टार! स्टेज पर गाते देख चिंता में आए फैंस

आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय खबरों में आ गए हैं. उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में किसी शादी में स्टेज पर बैठकर गाना गाते दिख रहे हैं. वो पॉपुलर सॉन्ग सासों की जरुरत है जैसे गाना गा रहे हैं. स्टेज पर बैटे गिटार बजाते राहुल रॉय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

राहुल रॉय का वीडियो वायरल

वीडियो में 59 साल के राहुल रॉय को सूट में देखा जा सकता है. उन्होंने हाथ में गिटार पकड़ी है. उनकी पीछे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं. वहीं गाना गाने के बाद वो लोगों से भी मिलते हैं फोटो खिंचवाते हैं. राहुल के इस वीडियो को देखकर फैंस काफी टेंशन में आ गए हैं. फैंस को उनके लिए बुरा लग रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं- ये बहुत बुरा है. क्या क्या करना पड़ता है पैसे के लिए. भगवान किसी को भी इतने बुरे दिन न दिखाए. इस तरह से राहुल को देखकर अच्छा नहीं लग रहा है. बॉलीवुड वालों को शर्म आनी चाहिए.

View this post on Instagram A post shared by R.k Srivastava Sir (@rksrivastava630)

राहुल रॉय की करियर जर्नी

राहुल की बात करें तो वो एक समय में बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए थे. उनकी पहली ही फिल्म आशिकी ने धमाल मचा दिया था. फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में राहुल रॉय को बहुत पसंद किया गया था और वो रातों-रात स्टार बन गए थे. इसके बाद वो जुनून, दिलवाले कभी न हारे, गुमराह जैसे शोज में दिखे. उन्होंने बिग बॉस भी किया. 2007 में वो बिग बॉस में दिखे थे. वो इस शो के विनर भी बने थे. ये बिग बॉस का पहला सीजन था, जिसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था.

2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था. जिससे रिकवर होने में उन्हें काफी समय लगा था.