'क्या तुम बिना कपड़ों के सीन करोगे?' जब डायरेक्टर की डिमांड सुन दंग रह गए सैफ अली खान

बॉलीवुड सेलेब्स से अक्सर ही शूटिंग के दौरान डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसी डिमांड कर जाते हैं जिसके लिए कुछ पल के लिए एक्टर्स सोच में पड़ जाते हैं, हालांकि कई बार बाद में उन्हें इसका पछतावा भी होता है. सैफ अली खान ने भी अब खुद से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा सुनाया है. 'ओमकारा' की शूटिंग के वक्त एक सीन के लिए उनसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने बिना कपड़ों के एक सीन करने की रिक्वेस्ट की थी. सैफ इसके लिए झिझक रहे थे और अब उन्होंने ऐसा न करने पर अफसोस जाहिर किया है.

'क्या आप इसे बिना कपड़ों के करेंगे?'

सैफ अली खान ने साल 2006 की अपनी फिल्म 'ओमकारा' के एक सीन को लेकर 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बात की. इसमें सैफ ने 'लंगड़ा त्यागी' का यादगार किरदार निभाया था. सैफ ने बताया कि शीशे के सामने एक सीन को लेकर उन्हें डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने सुझाव दिया था कि क्या वो इसे बिना कपड़ों के कर पाएंगे.

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सैफ ने बताया, 'मुझसे विशाल जी ने कहा था, 'क्या आप इसे बिना कपड़ों के करने में सहज होंगे?' मैं इसे लेकर झिझक रहा था, क्योंकि सेट पर बहुत भीड़ थी, लेकिन ये रोमांचक भी था. मैंने बाद में कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, हालांकि फिर उन्हने कहा कि 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा.'

'शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था...'

सैफ आगे कहते हैं कि जब वो इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है उन्हें ये करना चाहिए था. एक्टर ने कहा, 'मुझे कोई परेशानी नहीं होती. शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था.' सैफ आगे कहते हैं कि क्योंकि वो सीन परछाई के साथ फिल्माया जाता जो अच्छा रहता. ये कुछ खास और अलग रहता. हालांकि विशाल ने आखिरी वक्त पर सीन बदल दिया था. पहले जहां सीन में सैफ को डायलॉग बोलना था तो वहीं बाद में डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें बस शांत खड़े रहना है और हथौड़े से शीशे को तोड़ना है और खून को अपने सिर पर मलना है.

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'ओमकारा' को पूरे होने वाले हैं 20 साल

28 जुलाई 2006 को रिलीज हुई ओमकारा को जल्द ही 20 साल पूरे होने वाले हैं. इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर खान, विवेक ओबेरॉय, बिपाशा बसु और कोंकणा सेन शर्मा जैसे कलाकार भी थे.