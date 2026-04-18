बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'ग्लोरी' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस सीरीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं. 'ग्लोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें पुलकित बॉक्सर अवतार में दिख रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च पर पुलकित सम्राट और मशहूर बॉक्सर नीरज गोयत के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. इसी के साथ पुलकित ने इतिहास रच दिया है.

पुलकित सम्राट ने रच दिया इतिहास

दरसअल, पुलकित सम्राट 'ग्लोरी' के ट्रेलर लॉन्च पर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं. पुलकित ने प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ एक जबरदस्त लाइव बॉक्सिंग मुकाबला कर सभी को चौंका दिया. ये हाई-एनर्जी फेस-ऑफ केवल एक प्रमोशनल स्टंट नहीं था, बल्कि एक असली और दमदार मुकाबला था, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया. कड़ी मेहनत, अनुशासन और जुनून का परिचय देते हुए पुलकित पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरे और नीरज गोयत जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ बराबरी का मुकाबला किया.

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ये कारनामा करने वाले तीसरे एक्टर बने पुलकित सम्राट

इस उपलब्धि के साथ पुलकित सम्राट प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लाइव बॉक्सिंग मैच खेलने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. इंटरनेशनल स्तर पर अब उनका नाम टॉम हार्डी और जैक गिलेनहाल जैसे चुनिंदा कलाकारों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है. इसके साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो दुनिया के तीसरे अभिनेता बन गए हैं.

नीरज गोयत ने की पुलकित सम्राट की तारीफ

बॉक्सिंग के इस पल को रिंग में दिखाई गई खेल भावना और आपसी सम्मान ने और खास बना दिया. नीरज गोयत ने मुकाबले के बाद पुलकित की मेहनत और हिम्मत की काफी तारीफ की. बता दें कि अपने रोमांटिक और कॉमिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित इस बार एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सामने आए हैं. वो पहली बार बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं.

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कब और कहां रिलीज होगी सीरीज?

वेब सीरीज 'ग्लोरी' में दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विकी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. करण अंशुमान इसके डायरेक्टर हैं. मोहित शाह और करण अंशुमान सीरीज के प्रोड्यूसर हैं. यह सीरीज 1 मई, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.