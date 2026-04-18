'भूत बंगला' ने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, आते ही 7 फिल्मों को रौंदा

अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' कई कारणों से इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. सबसे पहले तो, यह अक्षय की इस साल की पहली फिल्म है और साथ ही इससे एक्टर ने पांच साल बाद हॉरर कॉमेडी जॉनर में वापसी की है. दिलचस्प बात यह है कि 'भूत बंगला' अक्षय और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी की 14 साल बाद की रीयूनियन फिल्म है.

इतनी सारी वजहों ने 'भूत बंगला' का बज सातवें आसमान पर पहुंचाया हुआ था. इसी के साथ रिलीज के पहले दिन 'भूत बंगला' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. चलिए यहां जानते हैं अक्षय कुमार स्टारर ने कितने करोड़ से ओपनिंग की है?

'भूत बंगला' ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' फाइनली शुक्रवार को सिनेमाघरों में पहुंच गई. ये फिल्म ऐसे समय में रिलीज हुई है जब ‘धुरंधर 2’ पिछले एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है.बता दें कि ‘धुरंधर 2’ की स्ट्रैटजी पर चलते हुए 'भूत बंगला' ने भी रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू शो रखे थे जिसमें इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया. वहीं शुक्रवार को वर्ल्डवाइड रिलीज होने के बाद 'भूत बंगला' ने दर्शकों पर जादू कर दिया जिसते चलते इस फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की है.

वहीं 'भूत बंगला' के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ने पेड प्रीव्यू शो में 3.40 करोड़ की नेट कमाई की थी.

वहीं रिलीज के पहले दिन इसने 12.25 करोड़ कमाए.

इसी के साथ पेड प्रीव्यू और पहले दिन की कमाई मिलाकर 'भूत बंगला' का भारत में कलेक्शन 15.75 करोड़ रुपये हो गया है.

साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी 'भूत बंगला'

अक्षय कुमार की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ओपनिंग डे पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 या सनी देओल की बॉर्डर 2 को टक्कर नहीं दे पाई हालांकि, इसने शाहिद कपूर की ओ'रोमियो और 2026 में रिलीज हुई अन्य फिल्मों को आसानी से पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड में 2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2026 की टॉप 10 बॉलीवुड ओपनिंग (नेट कलेक्शन)

धुरंधर 2: 145 करोड़ बॉर्डर 2: 32.1 करोड़ भूत बंगला- 15.75 करोड़ ओ’रोमियो: 9.01 करोड़ इक्कीस: 7.28 करोड़ मर्दानी 3: 4 करोड़ दो दीवाने शहर में: 1.25 करोड़ हैप्पी पटेल: 1.25 करोड़ अस्सी: 1 करोड़ राहु केतु: 1 करोड़

भूत बंगला बनी अक्षय कुमार की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

महामारी के बाद के दौर में अक्षय कुमार के लिए बॉक्स ऑफिस के लिहाज से स्थिति मिली-जुली रही है। उनकी सिर्फ दो फिल्में, सूर्यवंशी और हाउसफुल 5, ही 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग की थी. वहीं अब एक्टर की नई रिलीज भूत बंगला न केवल उनकी टॉप 5 ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हो गई है बल्कि उनके करियर की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई है. इसने बड़े मिया छोटे मिया, राम सेतु और बच्चन पांडे को मात दी है.

ये हैं कोविड 19 के बाद अक्षय की टॉप 5 ओपनर्स

सूर्यवंशी- 26.29 करोड़

हाउसफुल 5-24.00 करोड़

भूत बंगला- 15.75 करोड़

बड़े मियां छोटे मियां-15.50 करोड़

राम सेतु 2022 -15.20 करोड़

'भूत बंगला' स्टार कास्ट

'भूत बंगला' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, तबू, परेश रावल, दिवंगत असरानी और राजपाल यादव ने अहम रोल प्ले किया है.

