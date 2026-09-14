'अगले 4 महीने ऐसा ही रहेगा', प्रियंका चोपड़ा के घर छाया फुटबॉल क्रेज

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने पति निक जोनस के साथ घर पर बिताए पलों की एक मजेदार झलक फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने बताया कि फुटबॉल की वापसी का मतलब है कि अगले चार महीनों तक उनके घर में रविवार का माहौल बिल्कुल अलग होगा.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार पोस्ट शेयर करते हुए, प्रियंका ने फुटबॉल सीजन और उसके उनके घर पर छा जाने के बारे में बताया. उन्होंने लिखा, "अगले 4 महीनों तक मेरे घर में हर रविवार का माहौल ऐसा ही होगा. फुटबॉल की वापसी से बहुत खुश हूं."

वहीं, निक जोनस ने इस पोस्ट पर हंसने वाला इमोजी बनाकर प्रतिक्रिया दी.

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रविवार और चार महीने की अवधि का जिक्र करने से ऐसा लगता है कि प्रियंका अमेरिकन फुटबॉल और एनएफएल (नेशनल फुटबॉल लीग) की बात कर रही हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 2026 एनएफएल रेगुलर सीजन सितंबर में शुरू हुआ और 10 जनवरी, 2027 तक चलेगा, जो 18 हफ्तों तक चलेगा.

प्रियंका अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार पोस्ट के जरिए अपनी पारिवारिक जिंदगी की झलक दिखाती रहती हैं.

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मालती संग शेयर की प्यारी तस्वीर

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इससे पहले, उन्होंने निक और अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ अपनी पारिवारिक जिंदगी की एक प्यारी सी झलक दिखाई थी.

एक्ट्रेस ने हाल ही में मां-बेटी के प्यार भरे पल की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपनी छोटी "मिनी मी" मालती के साथ एक जैसे चेरी-प्रिंट वाले कपड़े पहने हुए नजर आईं. प्रियंका ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा: "मैं और मेरी मिनी मी... घर वहीं है जहां दिल है."

एक्ट्रेस अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और भारत में अपने काम के बीच तालमेल बिठा रही हैं. वह प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए अमेरिका और भारत के बीच यात्रा करती रही हैं.

वाराणसी से फिल्मों में वापसी

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काम की बात करें तो, प्रियंका अभी फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से जुड़ी हुई हैं, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. प्रियंका हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं.

'वाराणसी' के साथ प्रियंका 2019 में आई अपनी आखिरी हिंदी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' के बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. राजामौली के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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