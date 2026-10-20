बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की घटना के बाद उनकी टीम ने पहला बयान जारी किया है. टाइगर की टीम ने ये बयान टाइगर के AI से बने फोटोज और वीडियोज को गलत तरीके से फैलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और जिम्मेदार लोगों की खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की बात कही.

हमले के बाद टाइगर श्रॉफ की टीम का पहला बयान

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद उनकी टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया. इसमें टीम ने लिखा, 'हाल ही में हुई घटना में टाइगर श्रॉफ ने कोई बयान नहीं दिया है और न ही उनकी तरफ से इसे लेकर कोई वीडियो शेयर किया गया और न ही उन्होंने किसी मैसेज पर सहमति जताई है.'

AI से बने वीडियोज पर जताई आपत्ति

टीम ने आगे लिखा, 'सोशल मीडिया पर इसे लेकर मनगढंत कहानियां AI से बने वीडियोज से फैलाई जा रही हैं. इन्हें गलत तरीके से टाइगर के साथ जोड़ा जा रहा. ये खबरें झूठी और अनऑफिशियल है. ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है. इससे हमारा लेना देना नहीं है. हम हम इस तरह के कंटेंट के खिलाफ है.'

कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

टीम ने आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया पेजों और मीडिया आउटलेट्स से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी जानकारी को पब्लिश करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर लें और अपना काम जिम्मेदारी के साथ करें. सिर्फ पैसे कमाने के लिए गलत जानकारी ना फैलाई जाए. टीम ने आगे लिखा, 'जो भी पेज या व्यक्ति गलत और मनगढंत कंटेंट बनाता है और उसे फैलाता है उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा. हमारी इस पर नजर है.'

टाइगर पर कब और कैसे हुआ हमला?

रविवार, 18 अक्टूबर को टाइगर मुंबई के जुहू में फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपने ड्राइवर के साथ कार में सवार होकर घर जा रहे थे तभी तीन बाइक सवार युवकों में दो ने उनकी गाडी पर फायरिंग की. एक शूटर ने सात राउंड फायरिंग की, जबकि दूसरे की बंदूक जाम होने के कारण चल नहीं पाई. हमले में टाइगर को हाथ और छाती पर मामूली चोट आई. जबकि उनका ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया.