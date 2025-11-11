जीजू राघव चड्ढा के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने लुटाया प्यार, तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

राजनेता और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा का आज यानि 11 नवंबर को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर वाइफ परी ने उनके लिए एक बेहद स्पेशल पोस्ट शेयर की थी. वहीं अब साली प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने जीजू को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है.

राघव चड्ढा को प्रियंका चोपड़ा ने विश किया बर्थडे

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर जीजू राघव संग एक प्यारी सी फोटो शेयर की है. ये फोटो राघव और परी की सगाई के दौरान की है. जिसमें प्रियंका जीजू राघव का तिलक करते हुए नजर आ रही हैं. फोटो में राघव ने व्हाइट शेरवानी पहनी ही है. तो प्रियंका येलो साड़ी में दिखाई दी. फोटो में परी की भी झलक देखने को मिल रही है.





प्रियंका ने शेयर की परी की शादी से तस्वीर

प्रियंका चोपड़ा ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे राघव...तुम्हारा साल खुशियों सेहत और लिटिव वन के साथ एडवांचर से भरा हो..’ एक्ट्रेस की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसपर फैंस भी प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि राघव और परी ने साल 24 सितंबर 2023 को राजस्थान के उदयपुर में लीला पैलेस में शादी की थी. दोनों की शादी में परिवार के सदस्यों और कई राजनेता शामिल हुए थे.

परिणीति चोपड़ा ने लिखी थी ये बात

परिणीति चोपड़ा ने पति राघव के बर्थडे पर कई सारी रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन्हें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'तुम मेरी प्रेरणा, मेरा गर्व और मेरी ताकत हो.. तुम सबसे शानदार इंसान हो. मैं भगवान से बार-बार पूछती हूं कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मिले? मेरे जीवन की वजह को जन्मदिन की बधाई.. मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती..'

