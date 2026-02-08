पॉपुलर नेपाली एक्टर सुनील थापा ने शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. सुनील थापा ने सिर्फ नेपाली फिल्म ही नहीं, बल्कि भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था. साल 2014 में रिलीज हुई प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम को कौन भूल सकता है.

इस फिल्म में उन्होंने बेहद ही दमदार भूमिका निभाई थी. सुनील थापा के निधन की खबर को सुन प्रियंका चोपड़ा को गहरा धक्का लगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना दुख जाहिर किया. अपने ऑनस्क्रीन कोच को याद करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

प्रियंका चोड़ा ने सुनील थापा के संग बिताए पल को किया शेयर

पोस्ट में प्रियंका ने लिखा कि सुनील थापा सिर्फ एक को-एक्टर नहीं थे, बल्कि उस मुश्किल दौर के साथी थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप भी शेयर किया है. इस क्लिप में वो पल देखने को मिल रहे हैं जो मैरी कॉम के सेट पर प्रियंका ने सुनील थापा के संग बिताए थे.

प्रियंका ने इस फिल्म में बॉक्सर मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी. वहीं, सुनील थापा ने फिल्म में उनके कोच नरजीत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था.एक्ट्रेस ने शोक जताते हुए लिखा,'आप हमेशा मेरे कोच सर रहेंगे. जब मैंने अपने पिता को खोया था, तब आपने मुझे संभाला था. आपने मुझे प्यार किया और बिना एहसास कराए कई मुश्किल दिनों में मेरी मदद की. आपकी गर्मजोशी भरी गले लगने की आदत और आपकी हंसी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी. बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जाएंगे.'

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

प्रियंका ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,'उस समय मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद जब मैं टूटी हुई थी. सुनील थापा, आपकी आत्मा को शांदि मिले. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवार और प्रियजनों के साथ है.'

द काठमांडू पोस्ट के अनुसार शुक्रवार की सुबह काठमांडूके थापाथली में नॉर्विक अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील थापा का निधन हो गया. दरअसल, उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी. उनकी उम्र 68 साल थी. उसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया. वहीं, सुबह 7:44 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

ये भी पढ़ें:-Anupama Written Update: प्रार्थना के बच्चे को छीनेंगे माही और गौतम, कोठारी मेंशन में अनुपमा बनेगी नौैकरानी