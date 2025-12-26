हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाक की सर्जरी ने बिगाड़ दिया था प्रियंका चोपड़ा का करियर, हाथ से निकल गई थीं 3 बड़ी फिल्में

नाक की सर्जरी ने बिगाड़ दिया था प्रियंका चोपड़ा का करियर, हाथ से निकल गई थीं 3 बड़ी फिल्में

Priyanka Chopra Nose Surgery: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने नाक की सर्जरी करवाई हुई है. इनमें से एक प्रियंका चोपड़ा भी हैं. प्रियंका अपनी सर्जरी के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 26 Dec 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए सर्जरी करवाना बहुत ही आम हो गया है. एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती के लिए कई तरह की सर्जरी करवाती हैं. शिल्पा शेट्टी से लेकर श्रुति हासन तक कई एक्ट्रेसेस ने कई सर्जरी करवाई हुई हैं जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात भी की है. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल हैं. प्रियंका ने करियर के शुरुआत में नाक की सर्जरी करवाई थी. मगर ये सर्जरी खराब हो गई थी जिसकी वजह से उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई थीं.

प्रियंका चोपड़ा ने जब नाक की सर्जरी करवाई थी तो ये गलत हो गई थी. जिसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था. सर्जरी खराब होने की वजह से प्रियंका डिप्रेशन में भी चली गई थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने करियर के उस दौर के बारे में बात की थी. जब उनका करियर खराब हो गया था.

नाक की सर्जरी पड़ी थी भारी

प्रियंका ने साल 2023 में हावर्ड स्टर्न के रेडियो शो में खास बातचीत करते हुए अपनी नाक की सर्जरी के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि नाक में पॉलीप को निकालने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई थी. जो गलत हो गई थी और उनकी नाक की शेप बदल गई थी. जिसकी वजह से उन्हें कई बड़ी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. प्रियंका ने बताया था कि वो इसके बाद डिप्रेशन में चली गई थीं और सब छोड़कर उन्होंने बरेली वापस जाने का प्लान बना लिया था.

3 बड़ी फिल्में निकलीं हाथ से

प्रियंका ने बताया था कि इस सर्जरी का उनके करियर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था. कई मेकर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था. उन्हें 3 बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया था. प्रियंका के डिप्रेशन में जाने से उनके पापा भी परेशान हो गए थे. उसके बाद उनके पिता ने करेक्टिव सर्जरी करवाई थी. जिससे उनका कॉन्फिडेंस वापस आया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं. उनकी फिल्म वाराणसी आने वाली है. इस फिल्म को एसएस राजामौली बना रहे हैं और प्रियंका के साथ फिल्म में महेश बाबू नजर आएंगे.

Published at : 26 Dec 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Nose Surgery
