पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद ईशा देओल ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस, सांता कैप लगाए आईं नजर

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. उनके निधन को एक महीना हो गया है और उनका परिवार इस गम से बाहर नहीं आ पाया है. वो धीरे-धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं थीं.अब उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. जो खूब वायरल हो रहा है.

ईशा का ये वीडियो एक ऐड है. जिसमें वो रेड और ग्रीन कलर के कपड़ों में सांता कैप लगाए नजर आ रही हैं. वो सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही हैं. ईशा का क्रिसमस सेलिब्रेशन का वीडियो जमकर वायरल हो रही है. खास बात ये है कि ईशा ने अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है.

ईशा ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस

ईशा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हम सब जानते हैं कि इस मौसम में कुछ खास खाने का मन करता है और सच कहूं तो, यही तो इस मौसम की खुशी है. और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें चुनना जो खाने में भी अच्छी लगें और जिनसे अच्छा महसूस हो, यह बहुत काम आता है. क्रिसमस के बाद बिना उदासी के इस मौसम का जश्न मनाते हैं. मैरी क्रिसमस.

सोशल मीडिया से नहीं ले पा रहीं ब्रेक

ईशा ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने काम की वजह से सोशल मीडिया से ब्रेक नहीं ले पा रही हैं. साथ ही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें जज न करें.उन्होंने लिखा था- मैंने कुछ काम को लंबे समय से रोक रखा था. जिन्हें मैं आने वाले दिनों में आप सभी के साथ शेयर करूंगी. प्लीज मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी बात, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे, अनमोल पिता के खोने के गम से उबर नहीं पाई है. यह एक ऐसा दुख है जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी.

