हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस बार अपने परिवार के साथ हैलोवीन को बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पति जीन गुडइनफ और जुड़वां बच्चों जय और जिया के साथ कुछ मजेदार और डरावनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

तस्वीरों में पूरा परिवार हैलोवीन थीम में नजर आया, जिसे देखकर फैंस ने उनकी खूब तारीफ की. प्रीति का यह फैमिली मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस इसे अब तक का सबसे क्यूट हैलोवीन सेलिब्रेशन बता रहे हैं.

प्रीति जिंटा का पोस्ट

शनिवार को प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट शेयर किया और लिखा, “इस बार का हैलोवीन एल्सा, अन्ना, पुलिस और डरावनी मस्ती से भरा था. पड़ोस में बच्चों के साथ टॉफी इकट्ठा करने जाना यहां की सबसे अच्छी कम्युनिटी एक्सपीरियंस में से एक है.'

'कभी मैं खुद पार्टी के लिए तैयार होती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा खुशी अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और उनके पसंदीदा कॉस्ट्यूम में उन्हें देखकर मिलती है.' तस्वीरों में प्रीति अपने जुड़वां बच्चों के साथ जश्न मनाती नजर आईं. उनके पति जीन और बेटे जय पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखे, जबकि बेटी जिया एल्सा के रूप में नजर आई. प्रीति ने खुद इस बार ‘फ्रोज़न’ की अन्ना का लुक अपनाया.

फैंस ने लुटाया प्यार

एक्ट्रसे की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई और फैंस ने कमेंट सेक्शन में खूब प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, “मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी नॉर्मल लाइफ जीती हैं, ये वाकई काबिल-ए-तारीफ है.” वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, “प्रीति मैम, ये तस्वीरें दिल छू लेने वाली हैं. आपके बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर साफ झलकता है कि आप कितनी प्यारी मां हैं.” कई लोगों ने उनके जुड़वां बच्चों की तारीफ करते हुए उन्हें “बहुत क्यूट” और “प्यारे छोटे एंजेल्स” कहा.

प्रीति जिंटा की शादी

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में लॉस एंजेलिस में एक प्राइवेट सेरेमनी में अमेरिकी फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुडइनफ से शादी की थी. इस कपल ने साल 2021 में सरोगेसी के जरिए अपने जुड़वां बच्चों, जिया और जय, का वेलकम किया.

पिछले कुछ सालों में प्रीति ने लॉस एंजेलिस की अपनी ज़िंदगी की कई झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जहां वे मां होने की जिम्मेदारी, परिवार और इंडिया में अपने काम व समाजसेवा के बीच खूबसूरती से बैलेंस बनाए रखती हैं.

प्रीति जिंटा का वर्क फ्रंट

एक्ट्रसे के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो आखिरी बार 2018 में आई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में सनी देओल के साथ नजर आई थीं. अब लंबे वक्त बाद वो दोबारा फिल्मों में वापसी कर रही हैं. प्रीति की नई फिल्म 'लाहौर 1947' है, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है.

ये फिल्म भारत के बंटवारे के समय की कहानी पर बनी है. इसमें प्रीति के साथ सनी देओल, शबाना आज़मी और अली फज़ल भी दिखेंगे. फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इसके 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है.