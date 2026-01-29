'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट

फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाती है वैसे ही उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं. इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल साउथ सुपरस्टार प्रभास को लेकर बना हुआ है. उनकी हालिया फिल्म ‘द राजा साब’ के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने के बाद सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में अचानक ‘सालार 2’ को लेकर अफवाहें उड़ने लगीं. सोशल मीडिया पर चर्चाएं थीं कि प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है.

‘द राजा साब’ के बाद प्रभास पर सवाल

दरअसल ‘द राजा साब’ के खराब प्रदर्शन के बाद प्रभास के करियर को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगी थीं. इसी बीच डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म ‘स्पिरिट’ की रिलीज डेट (5 मार्च 2027) का ऐलान कर दिया जिससे माहौल थोड़ा बदल गया. अब ‘सालार 2’ को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई.

रुकी नहीं है ‘सालार 2’

हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ‘सालार: पार्ट 1 - सीजफायर’ के सीक्वल को ‘द राजा साब’ की नाकामी के बाद रोक दिया गया है. कहा गया कि फिल्म अनिश्चित समय के लिए टल सकती है. यहां तक कि ये भी बताया गया कि डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास फिल्म को पूरी तरह नए सिरे से बनाने का सोच रहे हैं क्योंकि जो चीजें तीन साल पहले काम कर गई थीं वो अब के लोगों को शायद पसंद न आएं.

मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

लेकिन अब मेकर्स ने इन तमाम अफवाहों पर खुद विराम लगा दिया है. ‘सालार 2’ को लेकर उड़ रही खबरों को गलत बताते हुए टीम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. ये पोस्ट एक्टर श्रुति हासन के जन्मदिन के मौके पर डाली गई थी जिसमें वो प्रभास के साथ नजर आ रही हैं. दोनों मोबाइल में कुछ देखते हुए मुस्कुराते दिखे और बस यहीं से फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. लोगों ने इसे सीधा-सीधा इस बात का इशारा मान लिया कि ‘सालार 2’ पूरी तरह ट्रैक पर है.

फैंस हुए एक्साइटेड

पोस्ट सामने आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कोई लिखने लगा की 'आखिरकार देवा को मुस्कुराते देख लिया,' तो कोई बोला, 'जरा सोचो सालार 2 में देवा और वरदा की लड़ाई कैसी होगी.' कई फैंस ने तो अभी से ट्रेलर की मांग भी शुरू कर दी. साफ है कि प्रभास के फैंस ‘सालार 2’ को लेकर जबरदस्त एक्साइटेड हैं.

‘सालार’ की कहानी और बॉक्स ऑफिस सफर

बात करें ‘सालार’ की तो ‘सालार: पार्ट 1 – सीजफायर’ को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था और इसमें प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन अहम रोल में थे. फिल्म एक काल्पनिक शहर खांसार की कहानी दिखाती है जहां दो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं. दिसंबर 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 650 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में श्रुति हासन, जगपति बाबू, ईश्वरी राव और श्रिया रेड्डी भी नजर आए थे. अब माना जा रहा है कि ‘सालार 2: शौर्यांग पर्वम’ वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएगी जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था और प्रभास और पृथ्वीराज के किरदारों के बीच टकराव और गहरा होता नजर आएगा.