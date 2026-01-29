नेटफ्लिक्स की क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा, ‘कोहरा’ का दूसरा सीजन अब कमबैक कर रहा है. पुलिस के किरदारों में बरुण सोबती और मोना सिंह एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते नजर आएंगे. फिलहाल मेकर्स ने गुरुवार, 29 जनवरी को कोहरा 2 का ट्रेलर रिलीज किया है जो जबरदस्त है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस सीरीज की रिलीज का इंतजार नही कर पा रहे हैं.

कोहरा 2 का ट्रेलर जारी

पहले सीज़न की सक्सेस के बाद, कोहरा सीज़न 2 को लेकर एक्साइटमेंट भी कई गुना बढ़ गई है. वहीं आज (29 जनवरी, 2026) को मेकर्स ने इसका धांसू ट्रेलर जारी कर दिया है. 2 मिनट 13 सेकंड का यह क्लिप सब-इंस्पेक्टर धनवंत कौर (मोना सिंह स्टारर) को यह बताए जाने के साथ शुरू होता है कि वह एक नए केस की जांच कर रही हैं. वह अपने साथी, पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अमरपाल जसजीत गरूंडी (बरुण सोबती द्वारा अभिनीत) को प्रीत बाजवा के मर्डर वाली जगह पर ले जाती हैं, बिना रुके, पुलिस केस की जांच शुरू करती है, पहले प्रीत के भाई से पूछताछ करती है

जैसे-जैसे दोनों अधिकारी मामले की गहराई में जाते हैं, जांच न केवल शहर के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल कमजोरियों का भी खुलासा करती जाती है. जैसे-जैसे आधिकारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, संदिग्धों की सूची लगातार बढ़ती जाती है, जिसमें पीड़ित का पति भी शामिल है, जिसे रणविजय सिंघा ने निभाया है, जबकि उसका भाई, जिसका किरदार अनुराग अरोड़ा ने निभाया है, खुद को मामले में और गहराई से फंसा हुआ पाता है. ओवरॉल ट्रेलर देखने के बाद कोहरा का सीजन 2 काफी जबरदस्त लग रहा है.

कोहरा 2: रिलीज़ डेट, कास्ट और क्रू

कोहरा सीज़न 2 नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी को प्रीमियर होने वाला है. यह सीरीज़ एक्ट थ्री के साथ मिलकर ए फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, जिसमें सौरभ मल्होत्रा, सुदीप शर्मा, मनुज मित्रा और टीना थारवानी प्रोड्यूसर हैं. डायरेक्शन का काम सुदीप शर्मा और फैसल रहमान ने संभाला है, जबकि यह सीरीज़ गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने बनाई और लिखी है. मोना सिंह और बरुण सोबती के साथ, कास्ट में रणविजय सिंघा, पूजा भमर्रा, अनुराग अरोड़ा और प्रेरक मेहता भी शामिल हैं।