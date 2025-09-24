परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 24 सितंबर को शादी की थी और आज ये जोड़ी अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर, इस जोड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पेरिस ट्रिप की एक मज़ेदार तस्वीर शेयर की है यह तस्वीर परिणीति और राघव के प्रेग्नेंसी अनाउंस करने से कुछ महीने पहले की है. वहीं तस्वीर के साथ दोनों ने एक दूसरे को खास अंदाज में शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी है.

परिणीति चोपड़ा ने एनिवर्सरी पर लुटाया पति राघव पर प्यार

24 सितंबर को, परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पति राघव चड्ढा के साथ पेरिस ट्रिप की तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीर में, राघव चड्ढा 'आई लव पेरिस' टी-शर्ट पहने नज़र आ रहे हैं. अपनी ख़ास स्टाइल में, 'इश्कज़ादे' की अभिनेत्री ने अपने हाथ से 'S' को कवर कर दिया जिससे ऐसा लग रहा है जैसे उनके पति के कपड़ों पर 'आई लव परी' लिखा हो. दोनों फोटो में ब्लैक में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में बहेद खुश लग रहे हैं.

इस प्यारी सी तस्वीर को शेयर करते हुए परीणीति ने कैप्शन में लिखा, "एक पत्नी होने के नाते, यह मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं इस मिस्टेक को फिक्स करूं. हैप्नी एनिवर्सरी मेरी रागी! द लव ऑफ माई लाइफ, मेरे पगलू दोस्त, माई काम एंड कंपोज्ड हसबैंड, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए बेताब हूं."

View this post on Instagram A post shared by @parineetichopra

राघव चड्ढा ने पत्नी परी को खास अंदाज में एनिवर्सरी की विश

राघव चड्ढा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यही तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "ब्रेकिंग: पत्नी अपने पति को अपने से ज़्यादा किसी और चीज़ से प्यार करने नहीं देती, यहां तक कि शहरों से भी नहीं, उस लड़की को शादी की सालगिरह मुबारक जो हर जगह को घर जैसा एहसास देती है."

View this post on Instagram A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

फैंस और सेलेब्स भी दे रहे बधाई

वहीं परिणीति और राघव की एक दूसरे के ले प्यारी सी वेडिंग एनिवर्सरी विश अब सोशल मीडिया पर छा गई हैं. इस एक्टर-पॉलिटिशियन जोड़ी के फैंस और फ़ॉलोअर्स भी कमेंट सेक्शन में उन्हें इस खास दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं तमाम सेलेब्स जैसे मनीष मल्होत्रा, राजीव आदित्य और अन्य हस्तियों ने भी सून टू बी पेरेंट्स को वेडिंग एनिवर्सरी विश की है.

पेरेंट्स बनने वाले हैं परिणीति-राघव

इससे पहले, 25 अगस्त को, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट कर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. इस जोड़ी ने 1+1=3' टेक्स्ट वाले केक की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "हमारा छोटा सा यूनिवर्स.. ऑन द वे है, ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर. "

View this post on Instagram A post shared by @parineetichopra

बता दें कि परिणीति और राघव चड्ढा ने 13 मई, 2023 को नई दिल्ली में सगाई की थी. इसके बाद उन्होंने सितंबर में उदयपुर में एक ड्रीमी वेडिंग की थी. इस जोड़ी की शादी में राजनीति जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. हालाँकि मेहमानों की सूची केवल करीबी दोस्तों और परिवार तक ही सीमित थी, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने अपने खास दिन पर शाही अंदाज में एंट्री ली थी.