'कालीन भैया ने कालीन पहन ली क्या?', पंकज त्रिपाठी की अलबेली तस्वीरों पर यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
Pankaj Tripathi Stylish Look: पंकज त्रिपाठी ने आज अपने नए पोस्ट से सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. अतरंगी ऑउटफिट में उनका ये पोस्ट देख फैंस का रिएक्शन में देखने लायक था. आप भी देखिए लेटेस्ट तस्वीरें
पंकज त्रिपाठी अपने किरदारों के साथ–साथ सोशल मीडिया पर भी फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं. आज उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंकाया है. इस अलग अंदाज में एक्टर को देख यूजर्स हैरान तो हैं ही साथ ही कन्फ्यूज्ड भी हैं कि पंकज त्रिपाठी ने किस नई शुरुआत की ओर इशारा किया है.
स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रहे हैं पंकज त्रिपाठी
पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वो स्टाइलिश के साथ–साथ अतरंगी भी नजर आ रहे हैं. पोस्ट शेयर करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'एक नई शुरुआत. ये एक दिलचस्प चीज की शुरुआत है. वाइब कैसी लगी?' हालांकि एक्टर के अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने किस नई शुरुआत की ओर इशारा किया.
इन तस्वीरों में पंकज त्रिपाठी ने रेड कलर का हेवी डिजाइनर सलवार कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने ब्लैक नेट शर्ट और ग्रीन लॉन्ग ब्लेजर भी पेयर किया है. टोपी लगाते हुए उन्होंने अपने इस लुक को कंप्लीट किया. फैंस तो इन फोटोज को AI जनरेटेड कह रह हैं लेकिन अभी तक इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है. हमेशा ही कैजुअल, फॉर्मल और ट्रेडीशनल वेयर में नजर आने वाले पंकज त्रिपाठी ने अब इस अलग आउटफिट से सबका ध्यान अपनी ओर किया है.
एक से बढ़कर एक हैं फैंस के कमेंट्स
यूजर्स का ये दावा है कि पंकज त्रिपाठी ने इन तस्वीरों में AI का इस्तेमाल किया है. लेकिन कई लोगों ने उन्हें रणवीर सिंह के साथ भी कंपेयर किया है क्योंकि उन्हें भी कई बार ऐसे अतरंगी लिबासों में देखा गया है. एक यूजर ने लिखा कि, कालीन भैया कालीन ही पहन लिया क्या?
तो वहीं दूसरे ने लिखा, रणवीर सिंह पार्टी 2 कमिंग सून. तो वहीं कई लोगों ने इस पिक्चर को AI जनरेटेड समझकर उनसे ऐसी फोटो बनाने का तरीका भी पूछ लिया है. पंकज त्रिपाठी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और लोगों के मिक्सड रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं.
पंकज त्रिपाठी का वर्कफ्रंट
पंकज त्रिपाठी ने अपने गंभीर किरदारों और एक्टिंग स्किल्स से हमेशा ही लोगों को बहुत इंप्रेस किया है. चाहे उनका रोल गंभीर हो या उन्हें अपने किरदारों से दर्शकों को हंसना ही, उन्हें हर बार ही शिद्दत से अपने रोल्स को परफॉर्म किया है.
आखिरी बार उन्हें 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था. फिल्मीबीट के रिपोर्ट के अनुसार अब अगले साल उनकी सीरीज 'मिर्जापुर: द फिल्म' रिलीज होगी.
