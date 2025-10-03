एक्सप्लोरर
जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं डिंपल कपाड़िया, 68 की उम्र में भी जलवा नहीं है कम
Dimple Kapadia 10 Pictures: बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वालीं डिंपल कपाड़िया का जलवा हर दौर में बरकरार रहा है. 68 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं.
डिंपल कपाड़िया का नाम आते ही बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरती याद आ जाती है. उनकी जवानी के दिनों की तस्वीरें आज भी फैंस को दीवाना बना देती हैं. 68 की उम्र में भी उनकी ग्रेस और चार्म वैसा ही बरकरार है. और उनकी शान-ओ-शौकत देखकर नई जनरेशन की हीरोइनें भी पीछे रह जाती हैं. आइए देखते हैं डिंपल कपाड़िया की कुछ शानदार तस्वीरें, जो उनकी सदाबहार खूबसूरती को बयां करती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 12:49 AM (IST)
