जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं डिंपल कपाड़िया, 68 की उम्र में भी जलवा नहीं है कम

जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं डिंपल कपाड़िया, 68 की उम्र में भी जलवा नहीं है कम

Dimple Kapadia 10 Pictures: बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वालीं डिंपल कपाड़िया का जलवा हर दौर में बरकरार रहा है. 68 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Dimple Kapadia 10 Pictures: बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वालीं डिंपल कपाड़िया का जलवा हर दौर में बरकरार रहा है. 68 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं.

डिंपल कपाड़िया का नाम आते ही बॉलीवुड की सदाबहार खूबसूरती याद आ जाती है. उनकी जवानी के दिनों की तस्वीरें आज भी फैंस को दीवाना बना देती हैं. 68 की उम्र में भी उनकी ग्रेस और चार्म वैसा ही बरकरार है. और उनकी शान-ओ-शौकत देखकर नई जनरेशन की हीरोइनें भी पीछे रह जाती हैं. आइए देखते हैं डिंपल कपाड़िया की कुछ शानदार तस्वीरें, जो उनकी सदाबहार खूबसूरती को बयां करती हैं.

1/10
डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं.
डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं.
2/10
1973 में आई 'बॉबी' फिल्म से डिंपल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था.
1973 में आई 'बॉबी' फिल्म से डिंपल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था.
3/10
अपनी सादगी और बेबाक अंदाज से उन्होनें दर्शकों को दीवाना बनाया था.
अपनी सादगी और बेबाक अंदाज से उन्होनें दर्शकों को दीवाना बनाया था.
4/10
डिंपल वाकई टाइमलेस ब्यूटी हैं.जवानी हो या आज का दौर, उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी.
डिंपल वाकई टाइमलेस ब्यूटी हैं.जवानी हो या आज का दौर, उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी.
5/10
आज डिंपल 68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
आज डिंपल 68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसा ही बरकरार है.
6/10
डिंपल आज भी अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
डिंपल आज भी अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
7/10
इस तस्वीर में डिंपल येलो कुर्ते में नजर आ रही हैं.साथ में उन्होनें मल्टी कलर दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को और खूबसूरत बना रहा है.ईयररिंग्स और गोल्डन हील्स पहने डिंपल का फैशनेबल अंदाज तारीफ के काबिल है.
इस तस्वीर में डिंपल येलो कुर्ते में नजर आ रही हैं.साथ में उन्होनें मल्टी कलर दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को और खूबसूरत बना रहा है.ईयररिंग्स और गोल्डन हील्स पहने डिंपल का फैशनेबल अंदाज तारीफ के काबिल है.
8/10
इस तस्वीर में डिंपल का लुक बेहद रॉयल और ग्लैमरस नजर आ रहा है. उन्होंने गोल्डन कलर का आउटफिट कैरी किया है, जिस पर हैवी शिमर और ड्रेप स्टाइल डिज़ाइन है. जो उनके लुक को और निखार रहा है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ डिंपल का यह अंदाज उनकी एलिगेंट ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को साफ दिखाता है.
इस तस्वीर में डिंपल का लुक बेहद रॉयल और ग्लैमरस नजर आ रहा है. उन्होंने गोल्डन कलर का आउटफिट कैरी किया है, जिस पर हैवी शिमर और ड्रेप स्टाइल डिज़ाइन है. जो उनके लुक को और निखार रहा है. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ डिंपल का यह अंदाज उनकी एलिगेंट ब्यूटी और कॉन्फिडेंस को साफ दिखाता है.
9/10
इस तस्वीर में डिंपल ने मल्टीकलर ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया है. रंग-बिरंगे प्रिंट और रॉयल दुपट्टे के साथ उनका अंदाज बेहद क्लासी और रिच लग रहा है. सोफे पर रिलैक्स पोज देते हुए उनकी पर्सनालिटी में एक रॉयल टच साफ झलक रहा है.
इस तस्वीर में डिंपल ने मल्टीकलर ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया है. रंग-बिरंगे प्रिंट और रॉयल दुपट्टे के साथ उनका अंदाज बेहद क्लासी और रिच लग रहा है. सोफे पर रिलैक्स पोज देते हुए उनकी पर्सनालिटी में एक रॉयल टच साफ झलक रहा है.
10/10
इस तस्वीर में डिंपल का मॉडर्न और बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा हैं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर व्हाइट कोट पहना है और सिंपल ज्वेलरी के साथ लुक को मिनिमल रखा है. डिंपल का यह अंदाज उनकी एवरग्रीन ग्लैमरस पर्सनालिटी को और निखारता है.
इस तस्वीर में डिंपल का मॉडर्न और बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा हैं. उन्होंने ऑफ-शोल्डर व्हाइट कोट पहना है और सिंपल ज्वेलरी के साथ लुक को मिनिमल रखा है. डिंपल का यह अंदाज उनकी एवरग्रीन ग्लैमरस पर्सनालिटी को और निखारता है.
Published at : 03 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Dimple Kapadia

Photo Gallery

View More
