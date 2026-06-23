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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPadma Awards ceremony: आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म पुरस्कार समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे सेलेब्स, देखें वीडियो

Padma Awards ceremony: आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म पुरस्कार समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे सेलेब्स, देखें वीडियो

Padma Awards ceremony: पद्म पुरस्कार समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सितारों का आना शुरू हो गया है. दिग्गज एक्टर ममूटी से लेकर आर माधवन तक कई सेलेब्स मंगलवार सुबह नई दिल्ली पहुंच चुके हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jun 2026 03:59 PM (IST)
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी 23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी. इस दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवॉर्ड दिए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं. इससे पहले 26 मई को हुए पहले समारोह में 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे ममूटी
पद्म पुरस्कार समारोह से पहले देश की राजधानी दिल्ली में सितारों का आना शुरू हो गया है. साउथ के दिग्गज एक्टर ममूटी अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे. इस दौरान उनके साथ बेटे और मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान भी नजर आए. ममूटी की पत्नी सल्फाथ और बेटी सुरुमी भी इस खास मौके पर उनके साथ मौजूद रहीं. एयरपोर्ट पहुंचते ही पैपराजी ने पूरे परिवार को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

 
 
 
 
 
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ममूटी को मिलेगा पद्म भूषण सम्मान
बता दें कि भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में अपने शानदार योगदान के लिए ममूटी को देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा. ये सम्मान उन्हें मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में दिया जाएगा. ममूटी और आर माधवन के अलावा मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा. 

ये भी पढ़ें:- Monday Box Office: मंडे टेस्ट में 'कॉकटेल 2' हुई पास, लाखों में सिमटी 'पेद्दी', जानेंं- 'मां इंति बंगाराम' सहित बाकी फिल्मों का कैसा हुआ हाल?

आर माधवान भी पहुंचे दिल्ली
इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर आर माधवन भी पद्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं. मंगलवार सुबह एयरपोर्ट पर वो काफी खुश नजर आए. उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी से बातचीत भी की. बता दें कि माधवन को भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जाएगा. 

 
 
 
 
 
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बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस से पहले सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री शामिल थे. इससे पहले 26 मई को हुए पहले समारोह में 66 लोगों को ये सम्मान दिया जा चुका है.

ये भी पढ़ें:- इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईथा' तक ये चार बड़ी फिल्में

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Published at : 23 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
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