हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPadam Awards 2026: अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण,अलका याग्निक-ममूटी को पद्म भूषण, पद्म श्री में Art से कुल 38 नाम, लिस्ट चेक करें

सरकार ने आज पद्म अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा कर दी है. इस साल पद्म विभूषण से अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) और एन. राजम को सम्मानित किया गया है. वहीं पद्म भूषण में चार और पद्म श्री में कुल 38 नाम शामिल हैं. लिस्ट चेक करें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

सरकार ने आज पद्म अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी है. आज गृह मंत्रालय ने 2026 के पद्म अवॉर्ड्स की लिस्ट जारी किया. इस साल अभिनेता धर्मेंद्र और एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. वहीं, पद्म भूषण की सूची में सिंगर अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी समेत कुल चार नाम शामिल हैं. पद्म श्री की लिस्ट में कुल 38 नाम शामिल हैं. 

पद्म अवॉर्ड्स 2026: पूरी लिस्ट

पद्म विभूषण (कला)

  1. धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) – महाराष्ट्र
  2. एन. राजम – उत्तर प्रदेश

पद्म भूषण (कला)

  1. अलका याग्निक – महाराष्ट्र
  2. ममूटी – केरल
  3. पीयूष पांडे (मरणोपरांत) – महाराष्ट्र
  4. शतावर्धनी आर. गणेश – कर्नाटक

पद्म श्री (कला)

  1. अनिल कुमार रस्तोगी – उत्तर प्रदेश
  2. अरविंद वैद्य – गुजरात
  3. भरत सिंह भारती – बिहार
  4. भिकल्या लाडक्या धिंदा – महाराष्ट्र
  5. विश्व बंधु (मरणोपरांत) – बिहार
  6. चिरंजी लाल यादव – उत्तर प्रदेश
  7. दीपिका रेड्डी – तेलंगाना
  8. धर्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या – गुजरात
  9. गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद – आंध्र प्रदेश
  10. गफरुद्दीन मेवाती जोगी – राजस्थान
  11. गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) – आंध्र प्रदेश
  12. गायत्री बालसुब्रमण्यम और रंजनी बालसुब्रमण्यम (युगल) – तमिलनाडु
  13. हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) – पश्चिम बंगाल
  14. हरिचरण सैकिया – असम
  15. ज्योतिष देबनाथ – पश्चिम बंगाल
  16. कलामंडलम विमला मेनन – केरल
  17. खेम राज सुंदरीयाल – हरियाणा
  18. कुमार बोस – पश्चिम बंगाल
  19. लार्स-क्रिश्चियन कोच – जर्मनी
  20. माधवन रंगनाथन – महाराष्ट्र
  21. मागंती मुरली मोहन – आंध्र प्रदेश
  22. मीर हाजीभाई कसमभाई – गुजरात
  23. नुरुद्दीन अहमद – असम
  24. ओथुवार थिरुथानी स्वामीनाथन – तमिलनाडु
  25. पोखिला लेक्थेपी – असम
  26. प्रसेनजीत चटर्जी – पश्चिम बंगाल
  27. आर. कृष्णन (मरणोपरांत) – तमिलनाडु
  28. रघुवीर तुकाराम खेड़कर – महाराष्ट्र
  29. राजस्तपति कलियप्पा गौंडर – तमिलनाडु
  30. सांगयुसांग एस. पोंगेनर – नागालैंड
  31. सरत कुमार पात्रा – ओडिशा
  32. सतीश शाह (मरणोपरांत) – महाराष्ट्र
  33. सिमांचल पात्रा – ओडिशा
  34. तगा राम भील – राजस्थान
  35. तरुण भट्टाचार्य – पश्चिम बंगाल
  36. थिरुवरूर भक्तवत्सलम – तमिलनाडु
  37. तृप्ति मुखर्जी – पश्चिम बंगाल
  38. युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) – मणिपुर
Published at : 25 Jan 2026 06:38 PM (IST)
Padma Shri Padma Bhushan Padma Vibhushan Padam Awards Padam Awards 2026 Padam Awards 2026 Winners
Embed widget