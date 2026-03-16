हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऑस्कर जीतने वाले माइकल बी. जॉर्डन कितने अमीर हैं? 'सिनर्स' स्टार की नेटवर्थ जानें

ऑस्कर जीतने वाले माइकल बी. जॉर्डन कितने अमीर हैं? 'सिनर्स' स्टार की नेटवर्थ जानें

Michael B. Jordan Networth: हॉलीवुड एक्टर माइकल बी. जॉर्डन ने फिल्म 'सिनर्स' के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. उनको लेकर काफी चर्चा हो रही हैं. ऐसे में आइए जानते है उनकी नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड स्टार माइकल बी. जॉर्डन इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'सिनर्स' के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. यह उनके करियर का पहला ऑस्कर है. इस जीत के बाद हॉलीवुड में उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई है और उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिना जा रहा है.

कितनी है माइकल बी. जॉर्डन की नेट वर्थ
कौईमोई की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल बी. जॉर्डन की कुल संपत्ति करीब 50 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. उन्होंने कई हिट फिल्मों, बड़े फ्रेंचाइज रोल और बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.

फिल्मों के लिए कितना वसूलते हैं?
माइकल बी. जॉर्डन ने फिल्म 'ब्लैक पैंथर' में एरिक किल्मॉन्गर का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें करीब 2 मिलियन डॉलर मिले थे. वहीं उनकी नई फिल्म 'सिनर्स' के लिए उन्हें करीब 4 मिलियन डॉलर फीस मिली है, जो उनकी पहले की कमाई से काफी ज्यादा है. 

माइकल बी. जॉर्डन का कार कलेक्शन
माइकल बी. जॉर्डन को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है. उनके पास कई महंगी और शानदार कारें हैं. उनके कलेक्शन में Acura NSX, Ferrari 812 GTS, Chevrolet Camaro SS, Range Rover SV Autobiography, INEOS Grenadier और Audi R8 जैसी कारें शामिल हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

माइकल बी. जॉर्डन की करियर
बता दें. माइकल बी. जॉर्डन ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा. साल 2002 में एचबीओ के शो 'द वायर' में वॉलेस का किरदार निभाकर उन्हें पहली बार पहचान मिली. इसके बाद वह 'ऑल माई चिल्ड्रन' और 'फ्राइडे नाइट लाइट्स' जैसे शोज में भी नजर आए.

बाद में फिल्मों में उनकी एंट्री हुई और 'फ्रूटवेल स्टेशन', 'क्रीड' और 'ब्लैक पैंथर' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी. इन फिल्मों की सफलता के बाद वह हॉलीवुड के बड़े सितारों में गिने जाने लगे. फिल्म 'सिनर्स' में माइकल बी. जॉर्डन ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी.

इसी फिल्म के लिए उन्होंने ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.  बता दें, आने वाले समय में माइकल बी. जॉर्डन कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मियामी वाइस के रीबूट और 'थॉमस क्राउन अफेयर' के रीमेक में दिखाई दे सकते हैं. 

और पढ़ें
Published at : 16 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Sinners Michael B. Jordan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान की  'बैटल ऑफ गलवान'का बदला नाम, अब इस नए टाइटल से सिनेमाघरों में होगी रिलीज
सलमान खान की  'बैटल ऑफ गलवान'का बदला नाम, अब इस नए टाइटल से सिनेमाघरों में होगी रिलीज
बॉलीवुड
ऑस्कर जीतने वाले माइकल बी. जॉर्डन कितने अमीर हैं? 'सिनर्स' स्टार की नेटवर्थ जानें
ऑस्कर जीतने वाले माइकल बी. जॉर्डन कितने अमीर हैं? 'सिनर्स' स्टार की नेटवर्थ जानें
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1: ‘धुरंधर 2’ ने 'बॉर्डर 2' के परखच्चे उड़ा दिए, 'पुष्पा 2' और 'जवान' को मात देकर बना सकती है ये रिकॉर्ड
‘धुरंधर 2’ ने 'बॉर्डर 2' के परखच्चे उड़ा दिए, 'पुष्पा 2' और 'जवान' को मात देकर बना सकती है ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ऑस्कर में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने 6 अवॉर्ड जीते, डायरेक्टर बोले- 'ये फिल्म मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है'
ऑस्कर में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने 6 अवॉर्ड जीते, डायरेक्टर बोले- 'ये फिल्म मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है'
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
नहीं रुकेगी जंग- गैस और तेल के संकट के बीच बोले इजरायली राजदूत, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग बढ़ा सकती है कांग्रेस की मुश्किल! BJP ने याद दिलाया 'इतिहास'
विश्व
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
'हॉर्मुज स्ट्रेट में...', ट्रंप का साथ देने पर जापान की प्रधानमंत्री की No, जहाजों को एस्कॉर्ट करने पर खोले पत्ते
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
जसप्रीत बुमराह का ‘हैप्पी एनिवर्सरी’ पोस्ट हुआ वायरल, पत्नी संजना के जवाब ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
विश्व
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
युद्ध, कूटनीति और जनमत का दबाव.... ईरान युद्ध ले रहा ट्रंप की अग्नि परीक्षा, जल्द लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला
यूटिलिटी
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
इस ऐप पर मिलेगी चुनाव की सारी अपडेट, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड?
हेल्थ
Heart Failure Symptoms: सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
सावधान! अगर बार-बार सूज जाते हैं आपके पैर, तो यह महज थकान नहीं, हो सकता है हार्ट फेल्योर का बड़ा संकेत
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget