ऑस्कर जीतने वाले माइकल बी. जॉर्डन कितने अमीर हैं? 'सिनर्स' स्टार की नेटवर्थ जानें

हॉलीवुड स्टार माइकल बी. जॉर्डन इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'सिनर्स' के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. यह उनके करियर का पहला ऑस्कर है. इस जीत के बाद हॉलीवुड में उनकी पहचान और भी मजबूत हो गई है और उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिना जा रहा है.

कितनी है माइकल बी. जॉर्डन की नेट वर्थ

कौईमोई की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल बी. जॉर्डन की कुल संपत्ति करीब 50 मिलियन डॉलर बताई जा रही है. उन्होंने कई हिट फिल्मों, बड़े फ्रेंचाइज रोल और बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता के दम पर यह मुकाम हासिल किया है.

फिल्मों के लिए कितना वसूलते हैं?

माइकल बी. जॉर्डन ने फिल्म 'ब्लैक पैंथर' में एरिक किल्मॉन्गर का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें करीब 2 मिलियन डॉलर मिले थे. वहीं उनकी नई फिल्म 'सिनर्स' के लिए उन्हें करीब 4 मिलियन डॉलर फीस मिली है, जो उनकी पहले की कमाई से काफी ज्यादा है.

माइकल बी. जॉर्डन का कार कलेक्शन

माइकल बी. जॉर्डन को लग्जरी कारों का भी काफी शौक है. उनके पास कई महंगी और शानदार कारें हैं. उनके कलेक्शन में Acura NSX, Ferrari 812 GTS, Chevrolet Camaro SS, Range Rover SV Autobiography, INEOS Grenadier और Audi R8 जैसी कारें शामिल हैं.

View this post on Instagram A post shared by Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

माइकल बी. जॉर्डन की करियर

बता दें. माइकल बी. जॉर्डन ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड मॉडल के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा. साल 2002 में एचबीओ के शो 'द वायर' में वॉलेस का किरदार निभाकर उन्हें पहली बार पहचान मिली. इसके बाद वह 'ऑल माई चिल्ड्रन' और 'फ्राइडे नाइट लाइट्स' जैसे शोज में भी नजर आए.

बाद में फिल्मों में उनकी एंट्री हुई और 'फ्रूटवेल स्टेशन', 'क्रीड' और 'ब्लैक पैंथर' जैसी फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी. इन फिल्मों की सफलता के बाद वह हॉलीवुड के बड़े सितारों में गिने जाने लगे. फिल्म 'सिनर्स' में माइकल बी. जॉर्डन ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी.

इसी फिल्म के लिए उन्होंने ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी जीता, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. बता दें, आने वाले समय में माइकल बी. जॉर्डन कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह मियामी वाइस के रीबूट और 'थॉमस क्राउन अफेयर' के रीमेक में दिखाई दे सकते हैं.