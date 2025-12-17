Oscar के लिए शॉर्टलिस्ट हुई 'होमबाउंड', खुशी से नाची स्टारकास्ट, शेयर किए पोस्ट
Homebound: करण जौहर के होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है. इसी मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया हैं.
निर्माता करण जौहर के होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' ने कान्स से लेकर ऑस्कर तक का सफर तय कर लिया है. फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. ये फिल्म की पूरी टीम और कास्ट के लिए ये भावुक कर देने वाला पल है. करण जौहर, जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर, धर्मा प्रोडक्शन और कियारा आडवाणी ने ऑस्कर में फिल्म के शॉर्टलिस्ट होने को सपने को सच होने जैसा बताया है.
करण जौहर ने जाहिर की खुशी
करण जौहर ने फिल्म और फिल्म की पूरी कास्ट को बधाई देते हुए अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 'होमबाउंड' ने कान्स से लेकर ऑस्कर तक का सफर तय कर लिया है. उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि मैं यह कैसे बताऊं कि मैं 'होमबाउंड' की जर्नी से कितना प्राउड, खुश और उत्साहित हूं. हमारे इतने सारे सपनों को सच करने के लिए नीरज घायवान, आपका धन्यवाद... कान्स से लेकर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक, यह एक बहुत ही शानदार जर्नी रही है! इस खास फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और टीम को बहुत सारा प्यार.'
फिल्म की स्टारकास्ट ने शेयर किया पोस्ट
बता दें कि नीरज घायवान ने फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. वहीं जाह्नवी कपूर ने शॉर्टलिस्ट में शामिल फिल्मों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "होमबाउंड 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है और फाइनल नॉमिनेशन जनवरी में होंगे."
वहीं ईशान खट्टर ने खुशी जाहिर करते हुए बहुत सारे हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं. फिल्म में सेकेंड लीड रोल प्ले करने वाले विशाल जेठवा ने खुशी जाहिर करते हुए अपने पिता को याद किया है. अभिनेता ने लिखा, "थैंक्यू भगवान जी, पापा होते तो बड़े खुश होते."
बता दें कि फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की होमबाउंड की स्क्रीनिंग बड़े फिल्म फेस्टिवल में हो चुकी है. फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है और फिल्म को विदेश में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. अब फिल्म का ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होना फिल्मी उद्योग और देश के लिए गर्व की बात है.
