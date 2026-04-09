परिणीति चोपड़ा ने समंदर के बीच ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

तस्वीर में परिणीति ने ब्लैक कलर की एलिगेंट और क्लासी ड्रेस पहनी है, जो उन्हें एक रॉयल और ग्रेसफुल लुक दे रही है. ये ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है और इसका फ्लोई बॉटम इसे अट्रैक्टिव बना रहा है.