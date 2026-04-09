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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपरिणीति चोपड़ा ने समंदर के बीच ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

परिणीति चोपड़ा ने समंदर के बीच ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें

Parineeti Chopra Post: परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में समंदर के बीच से अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. साथ ही उन्होंने अपने नए शो 'मॉम टॉक्स' को लॉन्च किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 07:02 PM (IST)
Parineeti Chopra Post: परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में समंदर के बीच से अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. साथ ही उन्होंने अपने नए शो 'मॉम टॉक्स' को लॉन्च किया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो समंदर के बीच ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने नए शो की जानकारी भी दी और लिखा, 'मैं अपने शो को लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं चुन सकती थी. मैं हमेशा से पानी से जुड़ी रही हूं, सच में एक 'वॉटर बेबी' हूं. यहां आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. 'मॉम टॉक्स' को जी5 और बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप पर जरूर देखें.'

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तस्वीर में परिणीति ने ब्लैक कलर की एलिगेंट और क्लासी ड्रेस पहनी है, जो उन्हें एक रॉयल और ग्रेसफुल लुक दे रही है. ये ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है और इसका फ्लोई बॉटम इसे अट्रैक्टिव बना रहा है.
तस्वीर में परिणीति ने ब्लैक कलर की एलिगेंट और क्लासी ड्रेस पहनी है, जो उन्हें एक रॉयल और ग्रेसफुल लुक दे रही है. ये ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है और इसका फ्लोई बॉटम इसे अट्रैक्टिव बना रहा है.
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उन्होंने अपने बालों को स्लीक और सॉफ्ट ओपन स्टाइल में रखा है. मिडिल पार्टिंग के साथ उनके स्ट्रेट बाल चेहरे को फ्रेम करते हैं, जिससे उनका लुक और भी शार्प और एलीगेंट नजर आता है.
उन्होंने अपने बालों को स्लीक और सॉफ्ट ओपन स्टाइल में रखा है. मिडिल पार्टिंग के साथ उनके स्ट्रेट बाल चेहरे को फ्रेम करते हैं, जिससे उनका लुक और भी शार्प और एलीगेंट नजर आता है.
Published at : 09 Apr 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Bollywood PARINEETI CHOPRA

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