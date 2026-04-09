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परिणीति चोपड़ा ने समंदर के बीच ब्लैक आउटफिट में ढाया कहर, देखें तस्वीरें
Parineeti Chopra Post: परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में समंदर के बीच से अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. साथ ही उन्होंने अपने नए शो 'मॉम टॉक्स' को लॉन्च किया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें वो समंदर के बीच ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने नए शो की जानकारी भी दी और लिखा, 'मैं अपने शो को लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं चुन सकती थी. मैं हमेशा से पानी से जुड़ी रही हूं, सच में एक 'वॉटर बेबी' हूं. यहां आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. 'मॉम टॉक्स' को जी5 और बुलेट माइक्रो ड्रामा ऐप पर जरूर देखें.'
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Published at : 09 Apr 2026 07:02 PM (IST)
Tags :Bollywood PARINEETI CHOPRA
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प्रेम कुमारJournalist
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