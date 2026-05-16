चार करोड़ का आलीशान घर, तीन लग्जरी गाड़ियां, जानें- कितनी अमीर हैं नुसरत भरूचा

नुसरत भरूचा का नाम उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिन्होंने टीवी से निकल कर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने कम वक्त में फिल्मी दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल किया है. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. नुसरत 17 मई, 2026 को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं आखिर एक्ट्रेस कितने करोड़ की मालकिन हैं.

कितनी दौलत की मालकिन हैं नुसरत भरूचा?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नुसरत भरूचा की कुल नेटवर्थ लगभग 58 करोड़ रुपये है. उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. एक्ट्रेस के पास 17 लाख रुपये की महिंद्रा थार, 70 लाख रुपये की BMW X3 और 1.2 करोड़ रुपये की BMW iX जैसी गाड़ियां हैं. नुसरत के पास मुंबई के अंधेरी में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये बताई जाती है.

एक फिल्म से कमाती हैं करोड़ों

नुसरत एक फिल्म के लिए मेकर्स से 3 से 4 करोड़ रुपये के बीच वसूलती हैं. उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और मॉडलिंग से भी होती है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. मनी मिंट के अनुसार, एक महीने में करीब 35 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करती हैं, जबकि उनकी सालाना आय लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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कितनी पढ़ी-लिखी हैं नुसरत भरूचा?

नुसरत भरूचा का जन्म 17 मई, 1985 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता तनवीर भरूचा बिजनेसमैन हैं और मां तसनीम भरूचा होममेकर हैं. वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं. उन्होंने मुंबई के लीलावती बाई पोद्दार हाई स्कूल से पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. वो स्कूल के दिनों से ही नाटकों में हिस्सा लेने लगी थीं. उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस 4 साल की उम्र में स्कूल के एनुअल फंक्शन में दी थी. इसके बाद से ही नुसरत को एक्टिंग का शौक लगा.

कब और कैसे हुई करियर की शुरुआत?

इंडिया टुडे के अनुसार, नुसरत भरूचा ने ग्रेजुएशन के दौरान एक टैलेंट स्काउट कंपनी में काम करना शुरू किया था. साल 2002 में उन्हें 'किटी पार्टी' नाम के एक टीवी शो का ऑफर मिला, लेकिन लंबे वर्किंग ऑवर्स और कुछ कलाकारों के गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने ये शो छोड़ दिया. कुछ साल थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस असिन के साथ एक एड कमर्शियल में काम किया था.

नुसरत भरूचा को इस फिल्म से मिली पहचान

नुसरत ने साल 2006 में फिल्म 'जय संतोषी मां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद 2010 में उन्होंने तेलुगु फिल्म 'ताज महल' से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. साल 2016 में वो तमिल फिल्म 'वालिबा राजा' में नजर आई थीं. हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा पहचान फिल्म 'प्यार का पंचनामा' से मिली.

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