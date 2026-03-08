90 के दशक की शुरुआत में जब ज़्यादातर नए कलाकार बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब निकी अनेजा कुछ अलग थीं. उनकी मुस्कान और लुक्स की तुलना अक्सर माधुरी दीक्षित से की जाती थी. उनकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर मुकुल आनंद ने उनसे कहा था कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, किरदार बेचने के लिए बनी हो. लेकिन 19 साल की उम्र में ही निकी ने ऐसा फैसला लिया जो उस समय कम ही लोग लेते थे. उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, विवादों का सामना किया और फिर फिल्मों से दूर हो गईं. फिल्मों में उनका सफर छोटा रहा, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी की दुनिया में अच्छी पहचान बना ली.

मिला 'माधुरी' वाला टैग और करियर की बगावती शुरुआत

निकी अनेजा की एंट्री शोबिज में थोड़ी अलग तरीके से हुई. वह पायलट बनने के लिए ह्यूस्टन जाकर ट्रेनिंग लेना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता ने इसकी इजाज़त नहीं दी. अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकी ने चुपके से अपने कज़िन परमीत सेठी के घर पर एक पोर्टफोलियो शूट कराया, जिसमें उन्होंने अर्चना पूरन सिंह के कपड़े पहने थे. शूट के दौरान मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मिकी कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें देखा और कहा कि वह माधुरी दीक्षित जैसी लगती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Niki Walia (@niki_walia)

निकी ने सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में बताया, पहले ही शॉट से मुझे माधुरी दीक्षित वाला टैग मिल गया था. यह टैग उनके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा, लेकिन उन्होंने इसे न तो पूरी तरह अपनाया और न ही इससे दूरी बनाई. इसके बाद जल्द ही एक ज्वेलरी ब्रांड ने उन्हें अपना चेहरा बना लिया. उस समय निकी कॉलेज में पढ़ रही थीं. इसी दौरान उन्हें मुंबई के मीठीबाई कॉलेज की तरफ से सियोल में होने वाले एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पेजेंट में भेजा गया. वहां उन्होंने रनर-अप का खिताब जीता और उन्हें पीस एम्बेसडर भी बनाया गया.

सियोल से लौटने के कुछ समय बाद ही निकी अनेजा को फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी का फोन आया, जिन्होंने उन्हें फिल्म के लिए मीटिंग के लिए बुलाया. लेकिन उनके पिता ने फिर मना कर दिया और कहा, 'ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है.' लेकिन आखिरकार उसी मीटिंग से निकी को 1994 की फिल्म 'मिस्टर आज़ाद' में अनिल कपूर के साथ डेब्यू करने का मौका मिला. निकी ने बताया, 'जैसे ही मुझे पता चला कि फिल्म में मेरे हीरो अनिल कपूर हैं, मैंने तुरंत हां कर दी.'

'मिस्टर आज़ाद' के सेट पर झेला कास्टिंग काउच

फिल्म मिस्टर आज़ाद की शूटिंग के दौरान निकी अनेजा को कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जिनका एक्टिंग से कोई लेना-देना नहीं था. उन्हें लगा कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है. निकी के मुताबिक, उन्हें देर रात 11 बजे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिनर पर जाने के लिए कहा जाता था. उन्होंने इस बारे में प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी से सवाल भी किया कि उन्हें इन डिनर्स पर क्यों ले जाया जा रहा है.

इस पर उनसे कहा गया कि फिल्म को बेचने के लिए ऐसा करना पड़ता है. निकी ने जवाब में कहा, अगर आपने अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार को साइन किया है और फिर भी फिल्म नहीं बिक रही, तो इसका मतलब क्या है. उनकी इस बात के बाद सेट पर उन्हें मुश्किल और ज्यादा सवाल करने वाली कहकर देखा जाने लगा, और धीरे-धीरे उन्हें सही तरीके से गाइड करना भी कम कर दिया गया.

19 साल की उम्र में लिया बड़ा फैसला

सिर्फ 19 साल की उम्र में निकी अनेजा ने एक और बड़ा कदम उठाया. वह एक फिल्म मैगज़ीन के कवर पर नज़र आईं, जिस पर हेडलाइन थी, पहलाजी: मेकर नहीं, बल्कि फिल्म बिगाड़ने वाले. इस फैसले से उनके करियर को फायदा नहीं मिला, लेकिन निकी के लिए यह उनकी इज़्ज़त और आत्मसम्मान की बात थी. निकी कहती हैं, मैं हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर सम्मान महसूस करना चाहती थी. इससे पहले कि इंडस्ट्री मुझे बाहर करती, मैंने खुद ही इज़्ज़त के साथ दूर होने का फैसला किया.

View this post on Instagram A post shared by Niki Walia (@niki_walia)

कर्ज, परिवार की परेशानी और 'यस बॉस' छोड़ने का फैसला

निकी अनेजा ने फिल्म यस बॉस साइन कर ली थी, जिसमें वह लीड रोल निभाने वाली थीं (जो बाद में जूही चावला ने किया). लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में बड़ा दुख आया. उनके पिता का निधन हो गया और तब पता चला कि परिवार पर काफी कर्ज भी है, जिसके बारे में उन्हें पहले कुछ नहीं मालूम था.

हालांकि निकी अनेजा 'यस बॉस' के लिए करीब पांच दिन की शूटिंग कर चुकी थीं, लेकिन उन्होंने फिल्मों से पूरी तरह दूर होने का फैसला कर लिया और उन्हें मिला 1.5 लाख रुपये का एडवांस भी वापस कर दिया. निकी बताती हैं, 'मैं उस समय मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थक चुकी थी. मैंने रतन जी से कहा कि उस हालत में मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी.'

किया टीवी की दुनिया का रुख

परिवार पर कर्ज था और जिम्मेदारियां भी थीं, इसलिए निकी ने टीवी की दुनिया का रुख किया. वह कहती हैं, 'मैंने सोचा कि फिल्मों के बड़े समंदर में छोटी मछली बनने से अच्छा है कि टीवी के तालाब में बड़ी मछली बनूं.' यह फैसला उनके लिए सही साबित हुआ. कुछ ही सालों में निकी अनेजा एक साथ छह-सात टीवी शोज़ में लीड रोल करने लगीं, जैसे 'दास्तान', 'अंदाज़', 'बात बन जाए', 'आंधी जज़्बातों की', 'सहर' और 'सी हॉक्स'. इन शोज़ के जरिए उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना ली.

इसी दौरान निकी अनेजा शाहरुख खान और जूही चावला के स्टेज शोज़ भी होस्ट करने लगी थीं, जिन्हें मुरानी परिवार प्रोड्यूस करता था. निकी कहती हैं, 'मेरी पॉपुलैरिटी से भी शो में सीटें भर जाती थीं.' धीरे-धीरे उन्होंने परिवार पर चढ़ा सारा कर्ज भी चुका दिया और अपनी बहन की शादी भी कराई.

'घरवाली ऊपरवाली' के सेट पर हादसा

जब टीवी पर निकी अनेजा का करियर अपने चरम पर था, तभी उनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया. सिटकॉम घरवाली ऊपरवाली की शूटिंग के दौरान एक सीन में एक जूनियर आर्टिस्ट की कार गलती से उनके ऊपर चढ़ गई और वह बुरी तरह घायल हो गईं. बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को कार चलाने के लिए रखा गया था, उसे ठीक से ड्राइविंग भी नहीं आती थी.

इस हादसे में निकी को गंभीर चोटें आईं और उन्हें एक महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़ा. इस दौरान उनके सभी पांच टीवी शो भी बंद हो गए. निकी अनेजा उस हादसे को याद करते हुए बताती हैं, 'मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी. ड्राइवर ने मुझे टक्कर मारी और कार मेरे ऊपर से निकाल दी. मेरे शरीर में करीब तीन लीटर का हेमेटोमा बन गया था. अस्पताल में मैं आधी बेहोशी की हालत में थी.'

जब अस्पताल में मिलने आए शाहरुख खान

निकी बताती हैं कि एक रात जब वह अस्पताल में थीं, तब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शाहरुख खान उनके बिस्तर के पास बैठे हैं. वह कहती हैं, मुझे लगा शायद दवाइयों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान यहां हैं. निकी के मुताबिक, शाहरुख ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, 'निकी, मैं शाह हूं. मुझे बहुत अफसोस है. अभी रात के 12 बजे हैं, लेकिन बाहर पैपराजी थे इसलिए मैं उनके जाने का इंतजार कर रहा था. मैं सिर्फ रात में ही आ सकता था.'

View this post on Instagram A post shared by Niki Walia (@niki_walia)

फिर उन्होंने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि वह कैसी हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं. निकी ने उनसे पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस पर शाहरुख ने उनसे एक सवाल किया, 'क्या तुम्हें लाल मारुति वैन ने टक्कर मारी थी?' निकी ने कहा, 'हां, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं?' निकी बताती हैं कि शाहरुख खान को उस दिन की एक बात याद आ गई थी.

उन्होंने बताया कि उसी दिन फिल्म सिटी में उन्होंने वही लाल मारुति वैन देखी थी और वहां शो की प्रोडक्शन टीम एक आदमी को गाड़ी चलाना सिखा रही थी. शाहरुख ने निकी से कहा कि उन्हें प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ केस करना चाहिए. निकी कहती हैं कि इस मदद और साथ के लिए उनके मन में शाहरुख के लिए हमेशा सम्मान रहेगा. बाद में निकी ने सच में प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ केस किया. समझौते के बाद उनके अस्पताल के खर्चे तो कवर हो गए, लेकिन इस हादसे की वजह से उनके पांचों शो बंद हो गए थे, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सका.

हादसे के बाद हुई नई शुरुआत

हादसे के बाद निकी अनेजा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया. फरवरी 2002 में उन्होंने सनी वालिया से शादी की और यूके चली गईं. जब वह कुछ समय के लिए अपना सामान लेने मुंबई आई थीं, तभी उन्हें डायरेक्टर अजय सिन्हा का फोन आया. उन्होंने उन्हें ज़ी टीवी के शो 'अस्तित्व…एक प्रेम कहानी' में डॉ. सिमरन का रोल ऑफर किया. निकी ने यह शो करने के लिए हां कर दी और 2002 से 2006 तक यूके और भारत के बीच आना-जाना करती रहीं. इस दौरान उनके पति भी शूटिंग के समय भारत आकर उनके साथ रहते थे.

View this post on Instagram A post shared by Niki Walia (@niki_walia)

इस शो के बाद डॉ. सिमरन माथुर का किरदार घर-घर में पहचाना जाने लगा. बाद में जब उनके जुड़वां बच्चे सीन और सबरीना पैदा हुए, तो निकी ने एक और बड़ा फैसला लिया और बच्चों की परवरिश के लिए करीब दस साल का ब्रेक ले लिया. वह कहती हैं, मेरे लिए यह फैसला बिल्कुल सही था.

निकी अनेजा का कमबैक

साल 2017 में निकी अनेजा ने टीवी पर वापसी की और स्टार प्लस के शो दिल संभल जा ज़रा में लैला रायचंद का किरदार निभाया. इसके बाद उन्होंने ALTBalaji के यूथ ड्रामा पंच बीट (2018–2021) में प्रिंसिपल माया का रोल किया, जो एक जटिल और अलग तरह का किरदार था.

ZEE5 की सीरीज़ नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड के तीनों सीज़न में भी वह हरप्रीत बरार के रोल में नजर आईं. इसके अलावा वह नेटफ्लिक्स की फिल्मों गिल्टी (2020), तारा वर्सेज बिलाल (2022) और डबल एक्सएल (2022) में भी दिखीं. थ्रिलर फिल्म नीयत (2023) में उन्होंने ए.के. की थेरेपिस्ट जारा का किरदार निभाया. निकी यूके के पहले ब्रिटिश-एशियन डेली सोप क्लाउड 9 में भी नजर आ चुकी हैं.