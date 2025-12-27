करोड़पति फुटबॉलर के प्यार में नोरा फतेही, 2026 में बनेंगी दुल्हन?

'दिलबर', 'साकी-साकी' और 'कुसू-कुसू' जैसे गानों से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली नोरा फतेही ने बॉलीवुड में मजबूती से अपने कदम जमा रखे हैं. साथ ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है. इन दिनों नोरा इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड में बढ़ती अपनी पॉपुलैरिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं.

इसी बीच वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में आ गई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस को उनका हमसफर मिल चुका है, जिसकी वजह से वो लगातार ट्रैवल करती दिख रही हैं. चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं वो है कौन..2022 में नोरा ने फीफा(FIFA) वर्ल्डकप में परफॉर्म किया था.

करोड़पति फुटबॉलर संग रिलेशनशिप में हैं नोरा?

इस दौरान उन्होंने लाइट द स्काय स़ॉन्ग गाया था. ऐसे में देखा जाए तो फुटबॉल से उनका कनेक्शन पुराना है, लेकिन अब एक फुटबॉलर के लिए उनका दिल धड़का है. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, नोरा एक करोड़पति फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, जिसके प्यार में वो अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 फुटबॉल मैच देखने मोरक्को पहुंच गईं.

रिपोर्ट्स के अनुसार नोरा के अफेयर की खबरें तब सामने आईं, जब दुबई और मोरक्कों में उन्हें एक ही शख्स के संग स्पॉट किया गया. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों को प्राइवेसी और वैल्यू काफी इम्पोर्टेंट है. सबसे ज्यादा नोरा के लिए, क्योंकि वो इन दिनों पूरी तरह से अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं, जिसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाकर रखना पसंद करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नोरा किसी जाने-माने फुटबॉलर को डेट र रही हैं, लेकिन वो कौन है, इस पर अभी भी पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है. ये कोई पहला मौका नहीं है जब नौरा का नाम किसी से जुड़ा हो. इससे पहले उनका नाम प्रिंस नरूला, अंगद बेदी और टेरेंस लुईस के संग भी जुड़ चुका है. इतना ही नहीं अमेरिकन सॉन्ग राइटर बेंसन बून संग भी नोरा के अफेयर की खबरें रह चुकी हैं.

