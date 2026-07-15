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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनितेश राणे 'लव जिहाद' वाले बयान पर अड़े, आमिर खान बोले- मेरी बीवियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया

नितेश राणे 'लव जिहाद' वाले बयान पर अड़े, आमिर खान बोले- मेरी बीवियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया

Nitesh Rane On Aamir Khan: आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने विवादित बयान दिया था. आमिर पर दिए गए अपने बयान पर नितेश राणे अब भी कायम हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:56 PM (IST)
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आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने एक्टर पर लव जिहाद का आरोप लगाया था और उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर तक बता दिया था. आमिर पर दिए गए अपने विवादित बयान पर नीतेश राणे अब भी कायम हैं और अब उन्होंने इस मामले पर पहली बार सफाई दी है. दूसरी ओर आमिर खान ने जवाब दिया कि उनकी बीवियों ने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला है.

आमिर पर दिए अपने बयान पर कायम हैं नीतेश राणे

हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नीतेश से उनके आमिर पर दिए गए लव जिहाद के बयान पर सवाल किया गया था. इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई परिवारों और लड़कियों से मुलाकात की है जो लव जिहाद का सामना कर चुकी हैं.

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पीड़ित परिवार बोले- आमिर खान का उदाहरण देते हैं फंसाने वाले

नितेश के मुताबिक कई पीड़ित परिवारों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले लोग आमिर खान का उदाहरण देते हैं. वो कहते हैं कि इनकी तरह तुम भी अपनी जिंदगी जियो. नितेश ने लोगों से कहा कि स्क्रीन पर दिखने वाला इंसान असल जिंदगी में असल हो सकता है और ये लोगों को समझना चाहिए. नितेश ने आगे बताया कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेस्डर कहा था.

आमिर खान बोले- मेरी बीवियों ने धर्म नहीं बदला

न सिर्फ नितेश राणे बल्कि अन्य कई राजनेताओं और आम लोगों ने भी आमिर खान पर लव जिहाद जैसे आरोप लगाए हैं और कहा कि उन्होंने तीनों शादियां हिंदू महिलाओं से की है. पहली शादी रीना दत्ता, दूसरी शादी किरण राव और अब तीसरी शादी गौरी स्प्रैट से हुई. हालांकि आमिर ने अब एक बड़ा खुलासा किया है.

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आमिर खान ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में अपनी पहली दोनों शादियों को लेकर कहा कि उनकी दोनों एक्स वाइफ रीना और किरण ने शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदला था. दोनों शादी सिविल मैरिज के तहत हुई थी. वहीं गौरी से भी उन्होंने कानूनी तर पर शादी की है. साथ ही उन्होंने बताया कि गौरी हिन्दू नहीं, बल्कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Nitesh Rane
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