'ये तो धोखा हो गया', 'धुरंधर 2' का टीजर देख गुस्से में फैंस, कहा- रणवीर सिंह ने गद्दारी कर दी

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की अपार सफलता के बाद 'धुरंधर 2' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. पहली किश्त के आखिर में ही खुलासा कर दिया गया था कि फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हो जाएगा. जिसके बाद अब हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है. लेकिन इस टीजर को देखकर फैंस खुश होने से ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं. दर्शकों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है.

टीजर से क्यों नाराज हैं फैंस?

दरअसल आज यानी 3 फरवरी 2026 को 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. जिसमें रणवीर सिंह का हम्जा अली मजारी वाला किरदार और भी दमदार और बड़े लेवल पर खतरनाक नजर आ रहा है. वैसे टीजर देखकर मजा तो आया, लेकिन ये सबकुछ तो फैंस पहले भी देख ही चुके हैं. क्योंकि जो टीजर में दिखाया गया था वो हमने पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में पहले से ही देखा हुआ है. ऐसे में फैंस कानाराज होना तो बनता भी है. यहां देखें टीजर:

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

फैंस का कैसा आया रिएक्शन?

टीजर के रिलीज के अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टीजर रिलीज के बाद फैंस का सारा एक्साइटमेंट ठंडा पड़ गया. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि टीजर में उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी. ऐसे में कमेंट्स में फैंस ने अपनी भड़ास जमकर निकाली. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अबे चूना लगा दिया.', तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तो पोस्ट क्लाइमैक्स पर क्रेडिट सीन है, टीजर कहां है? देश के साथ गद्दारी'. इसी तरह से और भी कई यूजर्स ने इस पर कमेंट्स में अपनी भड़ास लगाई है.









बता दें कि 'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है. फिल्म में पहले पार्ट की तरह ही इस पार्ट में भी रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, संजय दत्त नजर आने वाले हैं. हालांकि पहले पार्ट की तरह सबसे मशहूर हुए 'रहमान डकैत' के किरदार में अक्षय खन्ना नजर नहीं आएंगे. क्योंकि उनका किरदार ही पिछले पार्ट में खत्म कर दिया गया है.