'धुरंधर 2' ने दूसरे संडे रच दिया इतिहास, महज 11 दिनों में बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 11: 'धुरंधर 2' ने दूसरे संडे रच दिया इतिहास, 11 दिनों में बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, 'पुष्पा 2'-'धुरंधर' की उड़ा दी धज्जियां

Dhurandhar 2 BO Day 11: 'धुरंधर 2' ने दूसरे संडे रच दिया इतिहास, 11 दिनों में बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, 'पुष्पा 2'-'धुरंधर' की उड़ा दी धज्जियां

Dhurandhar 2 BO Day 11: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने दूसरे वीकेंड पर फिर इतिहास रच दिया. दूसरे शनिवार के बाद दूसरे रविवार को भी बंपर कमाई कर ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Mar 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' या 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. ये स्पाई थ्रिलर फ़िल्म पहले ही दिन से बॉक्स ऑफ़िस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. पहले हफ्ते में बममफाड़ कलेक्शन करने के बाद दूसरे वीकेंड भी भी 'धुरंधर 2' ने धमाल मचा दिया और तगड़ा कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया है. जानते हैं इस फिलम ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को कितनी कमाई की है?

'धुरंधर 2' ने 11वें दिन कितना किया कलेक्शन?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' की रफ़्तार धीमी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है. यह इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सेंसेशन में से एक बन गई है. 19 मार्च को रिलीज़ होने के बाद से ही, इस फ़िल्म ने पूरे भारत के सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूत बना ली और फिर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ की वजह से इसे खूब दर्शक मिल रहे हैं.  खासकर वीकेंड में सिनेमाघर ऑडियंस से खचाखच भरे हुए नजर आए इसी के साथ 'धुरंधर 2' ने अपनी रिलीज के 11 दिनों  पहाड़ जैसी कमाई कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

  • 'धुरंधर 2' के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ कमाए.
  • इसके बाद 9वें दिन फिल्म ने 41.75 करोड़ का कलेक्शन किया और 10वें दिन की कमाई 62.85 करोड़ रुपये रही.
  • वहीं 'धुरंधर 2 ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 68.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'धुरंधर 2 की 11 दिनों की कुल कमाई अब 846.87 करोड़ रुपये हो गई है.
  • वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1011.95 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर 2’ बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म
'धुरंधर 2’ ने रिलीज के 11वैं दिन न सिर्फ़ 'धुरंधर' के दूसरे वीकेंड के 141.5 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, बल्कि सिर्फ़ 11 दिनों में ही अपनी पहली किस्त के 840.20 करोड़ के लाइफ़टाइम कलेक्शन को भी पार कर लिया. आदित्य धर की इस फ़िल्म ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द राइज़' के 812.14 करोड़ के हिंदी कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. इसके साथ ही, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म के तौर पर अपनी जगह और मज़बूत कर ली है और ज़बरदस्त रफ़्तार के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर अपना दबदबा बनाए हुए है.

'धुरंधर 2’ ने 11 वें दिन सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया
'धुरंधर 2’ रिलीज के 11वें दिन 68.10 करोड़ की बंपर कमाई कर सबसे कमाऊ फिल्म भी बन गई है. अब तक 11वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड पुष्पा 2 के नाम था जिसने 54 करोड़ का कलेक्शन किया था. लेकिन  'धुरंधर 2’ ने अल्लू अर्जुन के रिकॉर्ड के परखच्चे उड़ा दिए हैं.

Published at : 30 Mar 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 11: 'धुरंधर 2' ने दूसरे संडे रच दिया इतिहास, 11 दिनों में बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, 'पुष्पा 2'-'धुरंधर' की उड़ा दी धज्जियां
'धुरंधर 2' ने दूसरे संडे रच दिया इतिहास, महज 11 दिनों में बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
बॉलीवुड
'इसे अनदेखा करना बेवकूफी है', 'धुरंधर 2' की सफलता पर बॉलीवुड की चुप्पी पर भड़के राम गोपाल वर्मा
'इसे अनदेखा करना बेवकूफी है', 'धुरंधर 2' की सफलता पर बॉलीवुड की चुप्पी पर भड़के राम गोपाल वर्मा
बॉलीवुड
'प्रेगनेंट दीपिका के लिए शूटिंग से वक्त निकालते थे रणवीर सिंह', धुरंधर 2 के 'यासिर' ने किया खुलासा
'प्रेगनेंट दीपिका के लिए शूटिंग से वक्त निकालते थे रणवीर सिंह', धुरंधर 2 के 'यासिर' ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में प्रहार...वॉर रूम में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
UP News: प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी से इनकार पर किया ड्रामा | Pratapgarh
Chitra Tripathi: जाने युद्ध से किन देशों को हुआ बड़ा नुकसान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trumpa
Iran US Israel War: 30 दिन… फिर भी नहीं झुका ईरान | America | Trump | Big Breaking | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
भारत में घरेलू सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, केरोसीन के नियमों में दी छूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
अखिलेश की ‘समानता भाईचारा रैली’ पर BJP का तंज, पंकज चौधरी बोले- 2027 में होगा सपाइयों का सफाया
इंडिया
'नेहरू और CIA के बीच की कड़ी थे बीजू पटनायक', निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल, भड़की बीजेडी
'नेहरू और CIA के बीच की कड़ी थे बीजू पटनायक', निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल, भड़की बीजेडी
आईपीएल 2026
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
MI Vs KKR: मुंबई की जीत के बाद ये क्या बोल गए कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा- 'हम जब भी मैदान पर उतरे...'
बॉलीवुड
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
मिलिए 'धुरंधर 2' के 'मेजर इकबाल' की बेटी से, जिनकी उड़ान डाउन सिन्ड्रोम भी रोक नहीं पाया
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
इतना पतला घर कि सांस भी साइड होकर लेनी पड़े! 63 सेंमी का मकान देख यूजर्स बोले- ये घर है या गली?
इतना पतला घर कि सांस भी साइड होकर लेनी पड़े! 63 सेंमी का मकान देख यूजर्स बोले- ये घर है या गली?
जनरल नॉलेज
नशेड़ियों की फौज तैयार कर रहा यह देश, आखिर कौन कर रहा है इनकी भर्ती?
नशेड़ियों की फौज तैयार कर रहा यह देश, आखिर कौन कर रहा है इनकी भर्ती?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget