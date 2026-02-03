रणवीर सिंह के 'हमजा' बनने से 'ल्यारी के किंग' बनने तक, 'धुरंधर' के टीजर से मिल रहे ये हिंट

रणवीर सिंह के फैंस के लिए मंगलवार का दिन खास बन गया क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर - द रिवेंज’ का टीजर सामने आ चुका है. पहले पार्ट ने जिस लेवल का एक्शन और सस्पेंस दिखाया था टीजर देखकर साफ है कि इस बार मामला और भी भारी होने वाला है. रणवीर ने खुद सोशल मीडिया पर टीजर शेयर करते हुए लिखा है की 'ये नया हिंदुस्तान है… घर में घुसेगा भी और मारेगा भी'और बस यहीं से सारा माहौल सेट हो जाता है.

हमजा की अधूरी कहानी अब आएगी सामने

टीजर की शुरुआत कुछ बेचैन कर देने वाले सीन्स से होती है जो सीधे आपको कहानी के अंधेरे हिस्से में ले जाते हैं. इसके बाद रणवीर सिंह की दमदार एंट्री होती है और यहीं से साफ हो जाता है कि इस बार कहानी सिर्फ एक मिशन तक सीमित नहीं रहेगी. धुरंधर-2 में हमजा के उस अतीत को दिखाया जाएगा जिसे पहले पार्ट में बस छूकर छोड़ दिया गया था. हमजा का परिवार कौन है और कहा है?, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई?, हमजा जेल तक कैसे पहुंचा और पाकिस्तान जाने से पहले की उसकी पूरी तैयारी कैसे हुई? सब कुछ इस बार खुलकर सामने आने वाला है.

बलूचों का सरगना बना हमजा

टीजर में एक बड़ा पॉइंट ये भी दिखाया गया है कि रहमान डकैत को मारने के बाद हमजा कैसे बलूचों का सरदार बनता है. वही वायरल लोकेशन जहां पहले अक्षय खन्ना का सीन चर्चा में था वहां हमजा की ताजपोशी दिखाई गई है. इस बार रणवीर का किरदार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेरहम नजर आ रहा है जो कहानी को और इंटेंस बना देता है.

अक्षय खन्ना है टीजर से गायब

टीजर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की झलकियां भी दिखाई गई हैं जो फिल्म की स्टार पावर को और मजबूत करती हैं. हालांकि एक चीज जिसने सबका ध्यान खींचा वो ये कि इस बार टीजर से अक्षय खन्ना पूरी तरह गायब हैं. आखिरी कुछ सेकंड्स में जानबूझकर सस्पेंस छोड़ा गया है ताकि लोगों के दिमाग में सवाल बने रहें और फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाए.

पहले पार्ट की बंपर सफलता, पार्ट-2 से भी बड़ी उम्मीदें

गौर करने वाली बात ये भी है कि धुरंधर का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज होकर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर चुका है. 350 करोड़ के बजट में बनी उस फिल्म ने 1400 करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे और IMDB पर 8.5 की तगड़ी रेटिंग भी हासिल की थी. अब धुरंधर-2 को लेकर कहा जा रहा है कि इसका बजट ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि कई सीन पहले ही शूट हो चुके थे. ऊपर से डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स की जगह हॉटस्टार को बेचे गए हैं.