हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद और ईशान में क्या है फर्क? मां नीलीमा अजीम ने किया दिलचस्प खुलासा

शाहिद और ईशान में क्या है फर्क? मां नीलीमा अजीम ने किया दिलचस्प खुलासा

Difference Between Ishaan and Shahid: ईशान खट्टर की फिल्म ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इन्हीं सब के बीच मां नीलीमा अजीम ने बताया कि शाहिद और ईशान के नेचर में बेसिक फर्क क्या है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

ईशान खट्टर के लिए यह साल बेहद खास रहा है. उनकी फिल्म ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जो उनके और उनके परिवार के लिए गर्व की बात है. बता दें कि ईशान अपने बड़े भाई शाहिद कपूर के नक्शे कदम पर चल कर एक्टर बने हैं.

भले ही ईशान का करियर शाहिद की तरह नहीं बना लेकिन उनकी जर्नी पूरी तरह से अलग और दिलचस्प रही है. इन्हीं सब के बीच उनकी मां एक्ट्रेस नीलीमा अजीम ने अपने दोनों बेटों की बॉन्डिंग और दोनों के बीच में अंतर है का खुलासा किया है.

मां ने बताया दोनों भाईयों में क्या है फर्क
विक्की लालवानी से बातचीत में नीलीमा अजीम ने दोनों बेटों के बीच के अंतर को बताया. उनका कहना है कि शाहिद कपूर बेहद सॉफ्ट और सेंसिटिव है जबकि ईशान मस्तमौला और आजाद है. शाहिद हमेशा परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं. वहीं ईशान अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Barkha Dutt (@barkha.dutt)

 

काफी सेंसिटिव हैं शाहिद
नीलीमा ने कहा, 'शाहिद बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है लेकिन अब वह एक मर्द बन चुका है तो उसकी एक सख्त बाहरी छवि भी है. फिर भी वह हमेशा वही सॉफ्ट ,सेंसिटिव और ख्वाबों वाला लड़का रहेगा. वह एक परिवार-प्रेमी इंसान है और घर पर रहना पसंद करता है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ishaan (@ishaankhatter)

ईशान शाहिद से हैं थोड़े अलग
नीलीमा आगे ईशान के नेचर के बारे में बात करते हुए कहती हैं. ईशान शाहिद से थोड़ा अलग है. वह काफी एक्सप्लोरटिव, साहसी और जिज्ञासु है. वह भी सॉफ्ट है लेकिन कुछ मामलों में वह मजबूत भी है. ईशान अक्सर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करता है. वह एक मस्तमौला इंसान है. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athletifreak India (@athletifreak.in)

 

नीलीमा का कहना है कि भले ही दोनों भाईयों के स्वभाव में कुछ बेसिक फर्क हो लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. उनके बीच खास बॉन्डिंग हैं. ईशान-शाहिद की अपनी-अपनी जर्नी और विचारधाराएं हैं. यह दोनों ही काफी अलग-अलग हैं लेकिन दोनों के पास अपनी-अपनी खूबसूरत दुनिया है.

और पढ़ें
Published at : 01 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Ishaan Khatter Neelima Azeem SHAHID KAPOOR Ishaan And Shahid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
ट्रेंडिंग
Video: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget