शाहिद और ईशान में क्या है फर्क? मां नीलीमा अजीम ने किया दिलचस्प खुलासा
Difference Between Ishaan and Shahid: ईशान खट्टर की फिल्म ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इन्हीं सब के बीच मां नीलीमा अजीम ने बताया कि शाहिद और ईशान के नेचर में बेसिक फर्क क्या है.
ईशान खट्टर के लिए यह साल बेहद खास रहा है. उनकी फिल्म ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जो उनके और उनके परिवार के लिए गर्व की बात है. बता दें कि ईशान अपने बड़े भाई शाहिद कपूर के नक्शे कदम पर चल कर एक्टर बने हैं.
भले ही ईशान का करियर शाहिद की तरह नहीं बना लेकिन उनकी जर्नी पूरी तरह से अलग और दिलचस्प रही है. इन्हीं सब के बीच उनकी मां एक्ट्रेस नीलीमा अजीम ने अपने दोनों बेटों की बॉन्डिंग और दोनों के बीच में अंतर है का खुलासा किया है.
मां ने बताया दोनों भाईयों में क्या है फर्क
विक्की लालवानी से बातचीत में नीलीमा अजीम ने दोनों बेटों के बीच के अंतर को बताया. उनका कहना है कि शाहिद कपूर बेहद सॉफ्ट और सेंसिटिव है जबकि ईशान मस्तमौला और आजाद है. शाहिद हमेशा परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं. वहीं ईशान अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं.
View this post on Instagram
काफी सेंसिटिव हैं शाहिद
नीलीमा ने कहा, 'शाहिद बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है लेकिन अब वह एक मर्द बन चुका है तो उसकी एक सख्त बाहरी छवि भी है. फिर भी वह हमेशा वही सॉफ्ट ,सेंसिटिव और ख्वाबों वाला लड़का रहेगा. वह एक परिवार-प्रेमी इंसान है और घर पर रहना पसंद करता है.
View this post on Instagram
ईशान शाहिद से हैं थोड़े अलग
नीलीमा आगे ईशान के नेचर के बारे में बात करते हुए कहती हैं. ईशान शाहिद से थोड़ा अलग है. वह काफी एक्सप्लोरटिव, साहसी और जिज्ञासु है. वह भी सॉफ्ट है लेकिन कुछ मामलों में वह मजबूत भी है. ईशान अक्सर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करता है. वह एक मस्तमौला इंसान है.
View this post on Instagram
नीलीमा का कहना है कि भले ही दोनों भाईयों के स्वभाव में कुछ बेसिक फर्क हो लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. उनके बीच खास बॉन्डिंग हैं. ईशान-शाहिद की अपनी-अपनी जर्नी और विचारधाराएं हैं. यह दोनों ही काफी अलग-अलग हैं लेकिन दोनों के पास अपनी-अपनी खूबसूरत दुनिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL