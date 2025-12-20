दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक दौर में हसीना ने अपनी अदाओं से सैंकड़ों दिलों पर राज किया और कई हिट फिल्में दीं. मुमताज ने पर्दे पर कई दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया जिनमें एक नाम दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र का भी है. साल 2023 में मुमताज और धर्मेंद्र को करीब 50 साल बाद सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 13' में देखा गया था. इसे लेकर दिग्गज हसीना ने खुलासा किया है कि इस शो के लिए उन्होंने 18 से 20 लाख रुपए फीस ली थी.

विक्की लालवाणी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में मुमताज ने बताया है कि वो अपनी फीस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा- 'आज भी मुझे टीवी पर बुलाया जाता है. जब मैं पहली बार धरम जी के साथ टीवी पर आई और उनके साथ स्टेज पर डांस किया, वही मेरा इकलौता टीवी अपीयरेंस था और अब तक वो मुझसे सौ से ज्यादा बार कॉन्टैक्ट कर चुके हैं और मैंने उन्हें अपनी फीस बता दी है उन्होंने कहा कि लोग ये काम 3-4 लाख रुपए में करते हैं.'

'मैंने 18-20 लाख रुपए लिए...'

मुमताज ने बताया- 'मैंने उनसे कहा कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये उनकी मर्जी है. वो फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी फीस है. मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूं. मैंने टेलीविजन वालों को हजार बार कहा है कि ये मेरी फीस है, मैं 20-25 हजार रुपए कम कर सकती हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं. मैंने सिर्फ एक शो किया, जिसके लिए मैंने 18-20 लाख रुपए लिए. उन्होंने कहा कि वो मुझे पे नहीं कर सकते और मैंने वो शो किया ही नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती. पैसा फेको, तमाशा देखो.'

कम फीस की वजह से ठुकराई थी 'सीता और गीता'?

इस दौरान मुमताज ने रमेश सिप्पी की फिल्म 'सीता और गीता' को रिजेक्ट करने की वजह भी बताई. मुमताज ने कहा- 'सिर्फ फीस ही नहीं. लेकिन हां, ये भी एक वजह थी. रमेश सिप्पी साहब उस समय एक बड़े प्रोड्यूसर और निर्देशक थे, इसलिए उन्हें लगा कि मैं 2 लाख रुपए में ये फिल्म कर लूंगी क्योंकि वो एक बड़े प्रोड्यूसर थे. हर बड़े प्रोड्यूसर का अपना ईगो होता है. लेकिन शुक्र है कि मुझे पहले से ही इतनी फिल्में मिल रही थीं कि मुझे नहीं लगा कि ये फिल्म मेरे लिए कुछ खास करेगी. इसलिए हमारे बीच बात नहीं बनी. लेकिन आप देखिए, हेमा मालिनी ने तो ये फिल्म की ही थी ना.'

'मैंने हेमा मालिनी से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं''

'सीता और गीता' को ठुकराकर मुमताज को पछतावा हुआ? इस सवाल पर वेटरन एक्ट्रेस ने कहा- 'हेमा मालिनी के करियर में कितनी फिल्में हिट हुईं? उनकी ज्यादा या मेरी? प्लीज लिस्ट बनाइए, मैंने उनसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं. मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहती, भगवान मुझे माफ कर दें! लेकिन, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा. मुझे उस विषय पर फिल्म करना अच्छा लगता, लेकिन मैं अपनी अहमियत या लेवल को कम नहीं करना चाहती थी. अगर आप किसी और के लिए कम फीस पर फिल्म करते हैं तो प्रोड्यूसर्स सवाल उठाने लगते हैं.'