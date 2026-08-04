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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदेर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बॉडीगार्ड्स ने छीने फोन, सोसाइटी के नीचे लगा लोगों का हुजूम

देर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बॉडीगार्ड्स ने छीने फोन, सोसाइटी के नीचे लगा लोगों का हुजूम

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने हाल ही में पैप्स की जमकर क्लास लगाई. पैपराजी ने हाल ही में मृणाल ठाकुर स्पॉट किया, तो वो भगड़ गईं. एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड्स ने पैप्स के फोन तक छीन लिए.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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मृणाल ठाकुर बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड में अपना दबदबा बना चुकी हैं. मृणाल ठाकुर इन दिनों सोशल मीडियी पर चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस पैपरजी पर भड़कती नजर आईं. इतना ही नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड्स ने पैप्स के फोन तक छीन लिए. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

देर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर
मृणाल ठाकुर को जब पैप्स ने हाल ही में स्पॉट किया तब वो बात बिगड़ गई. घटना है 3 जुलाई की रात 11-11.30 बजे की जब एक रेस्टोरेंट के बाहर पैप्स ने उनकी पिक्चर क्लिक कर ली जहां मृणाल ठाकुर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आई थीं और खबर ये भी है कि वो अपने परिवार के साथ पिक्चर भी दखने गईं थीं .

मृणाल ठाकुर के बॉडीगार्ड्स ने छीने पैप्स के फोन
मृणाल ठाकुर को पहली बार पैप्स स्पॉट नहीं कर रहे थे. इससे पहले भी कई बार पैप्स ने मृणाल ठाकुर की पिक्चर क्लिक किया है. जब ठीक उसी तरह देर रात कुछ पैप्स पिक्चर क्लिक करने की कोशिश की तो वो बुरा मान गईं और उनके बॉडीगार्ड ने दो पैप्स के फोन को छेन लिया जिसे वो शूट कर रहे थे. मृणाल ठाकुर ने और उनके बॉडीगार्ड ने पैप्स को भला बुरा भी कहा. जिस बिल्डिंग में मृणाल ठाकुर रहती हैं उसके नीचे भी सोसाइटी के लोग जमा हो गए थे.

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मृणाल ने डिलीट करवाए फोटोज
दो घंटे बाद मृणाल ठाकुर घर से नीचे आईं और उन्होंने पैप्स के फोन से फोटो और वीडियो डिलीट करवाया. मृणाल ठाकुर ने पैप्स से कहा कि ' मैं आप लोगों से बहुत निराश हूं' और मुझे पैप्स नहीं चाहिए. गुस्से में आकर मृणाल वहां से चली गईं.

बता दें, इससे पहले भी मौनी रॉय ने भी कहा था कि उन्हें पैप्स की जरूरत नहीं और वो उन्हें नहीं बुलाती हैं. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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