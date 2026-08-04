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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा

'हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा

Kishore Kumar: किशोर कुमार का नाम सबसे बेहतरीन सिंगर्स में लिया जाता है. एक से बढ़कर एक गाने देने वाले किशोर कुमार की आज बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर चलिए उनके कुछ खास किस्से जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Aug 2026 09:57 AM (IST)
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किशोर कुमार एक ऐसी शख्सियत थे जो न सिर्फ अपनी गायकी के लिए लोगों के बीच चर्चा में बने रहते हैं, बल्कि किशोर साहब से जुड़े कई किस्से भी फिल्मी दुनिया में काफी मशहूर है. किशोर कुमार मस्तमौला अंदाज वाले थे. अपनी गायकी से उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा था जिसकी चमक आज दशकों बाद भी मौजूद है. अपनी गायकी के अलावा अपने किस्सों और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी किशोर दा ने सुर्खियां बटोरी.

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इस दिग्गज गायक का जन्म हुआ था. दिन था 4 अगस्त 1929 का. यानी आज से 97 साल पहले. किशोर दा को ये दुनिया छोड़े हुए 38 साल बीत चुके हैं. हालांकि आज भी वो अपने गानों और किस्सों के जरिए फैंस के दिलों में जीवित हैं. हर दिल पर राज करने वाले किशोर कुमार को कभी कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया था. वहीं एक प्रोड्यसूर द्वारा पैसे न दिए जाने के चलते किशोर कुमार रोज सुबह उसके घर पहुंच जाया करते थे.

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पहला गाना देव आनंद के लिए गाया था

किशोर कुमार का शुरू से ही फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रहा था. दरअसल किशोर के बड़े भाई अशोक कुमार बॉलीवुड में उनसे पहले ही डेब्यू कर चुके थे और वो हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज एक्टर रहे हैं. किशोर ने भी बाद में मनोरंजन जगत में जाने का मन बनाया. 19 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले देव आनंद के लिए फिल्म 'जिद्दी' में गाना गाया था. ये फिल्म साल 1948 में रिलीज हुई थी.

हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा 
घर के बाहर लिखवाया था- 'किशोर कुमार से सावधान' 

किशोर कुमार अपने उसूलों पर जिंदगी जीने वाले शख्स थे. वही उनका अतरंगी और बेबाक अंदाज भी लोगों को पसंद आता था. आम तौर पर लोग घर के बाहर साइन बोर्ड पर लिखवाते हैं- 'कुत्तों से सावधान', लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर साइन बोर्ड पर लिखा रखा था- 'किशोर कुमार से सावधान'.  

हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा

जब कांग्रेस ने लगाया किशोर कुमार पर बैन

किशोर कुमार ने अपनी पहचान मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, चलते चलते मेरे ये गीत, ओ मेरे दिल के चैन, पल पल दिल के पास, आने वाला पल जाने वाला है, दिल क्या करे जब किसी को, शाम मस्तानी, तेरे जैसा यार कहां और सागर जैसी आंखों वाली सहित कई बेहतरीन गानों से बनाई थी. हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, असमी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू भाषाओं में भी गाने गाए थे.

हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा

किशोर कुमार की आवाज के कायल बड़े से बड़े दिग्गज रहे. लेकिन, इस आवाज पर कांग्रेस सरकार ने बैन लगा दिया था. दरअसल जब देश में 80 के दशक में आपातकाल लगा हुआ था तब कांग्रेस ने किशोर से एक गाना गाने के लिए कहा था. हालांकि किशोर दा इसके लिए राजी नहीं हुए थे. तब इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर के गाने बैन कर दिए थे. 

हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार', बकाया पैसे मांगने रोज इस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते थे किशोर कुमार, दिलचस्प है किस्सा

रोज सुबह इस प्रोड्यसूर के घर जाते थे पैसे मांगने

किशोर कुमार से जुड़े एक और मजेदार किस्से के बारे में जानते हैं. किशोर कुमार ने एक बार प्रोड्यूसर आर सी तलवार के साथ काम किया था. हालांकि काम के बदले में किशोर को आधे ही पैसे दिए गए थे. रिपोर्ट्स  के मुताबिक अपने बचे हुए पैसे लेने के लिए किशोर कुमार रोज सुबह आर सी तलवार के घर पहुंच जाते थे और अपने ही अंदाज में वो उनसे पैसों की मांग करते थे. किशोर कुमार जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहते थे, 'हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार... हे तलवार, दे दे मेरे आठ हजार.'

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किशोर कुमार ने की थीं चार-चार शादियां

किशोर कुमार ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. इस दिग्गज सिंगर ने एक दो नहीं, बल्कि चार-चार शादियां की थी. उनकी पहली शादी साल 1950 में एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता से हुई थी. हालांकि आठ साल बाद साल 1958 में दोनों अलग हो गए थे.

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इसके बाद किशोर ने दूसरी शादी 1960 में दिग्गज एक्ट्रेस मधुबाला से की थी. 9 साल बाद मधुबाला का साल 1969 में निधन हो गया था. किशोर ने फिर तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से 1976 में की थी. हालांकि ये शादी जल्द ही टूट गई थी. 1978 में दोनों का तलाक हो गया था. किशोर दा ने चौथी शादी 1980 में एक्ट्रेस लीना चन्दावरकर से की थी. जबकि 13 अक्टूबर 1987 को सिंगर का निधन हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 09:57 AM (IST)
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