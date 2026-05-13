लड़खड़ाकर गिरी थीं मौनी रॉय, पति सूरज नांबियार ने भीड़ में दिया सहारा, वायरल हुआ पुराना वीडियो

टीवी और बॉलीवुड में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. कुछ समय से सोशल मीडिया पर मौनी और उनके पति सूरज नांबियार की तलाक की खबरें सामने आ रही हैं. साथ ही बताया जा रहा हैं कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई समय से दोनों अलग रह रहे हैं. इसी बीच मौनी और सूरज का एक पुराना वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लड़खड़ाकर गिरी मौनी रॉय

इस साल जनवरी में मौनी और सूरज को एक साथ देखा गया था और उनके साथ एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी थीं. वीडियो में पैप्स और फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहे थे और वहां बहुत भीड़ थी. इसी बीच मौनी अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है. तभी सूरज उन्हें उठाते है और पकड़कर उस भीड़ से बाहर निकालते हुए कार की तरफ बढ़ते हैं. दिशा भी उनके साथ होती हैं.

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ये वीडियो एक फैन पेज ने शेयर की थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. हालांकि इन दिनों ये फिर से चर्चा में आ गया है. साथ ही सोशल मीडिया पर ये भी खबरें है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. मौनी के इंस्टाग्राम पर सूरज के साथ की तस्वीरें और वेडिंग फोटोज भी दिखाई नहीं दे रही है.

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मौनी और सूरज का रिश्ता

बता दें कि मौनी और सूरज ने 27 जनवरी 2022 में शादी की थी. उनकी शादी भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में थी और हर फंक्शंस की वीडियो खूब वायरल हुई थीं. दोनों ने 2 अलग-अलग रीति रिवाजों से शादी की थी, जिसमें एक मलयाली शादी थी और दूसरी बंगाली थी. शादी के बाद एक शानदार पूल पार्टी भी हुई थी. दोनों हमेशा अपनी प्यारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करते रहते थे.

मौनी का करियर

अगर बात करें काम की, तो सूरज एक बैंकर और एक बिजनेसमैन हैं, जो शादी से पहले दुबई में रहते थे. वहीं मौनी रॉय एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, जिन्होंने अपने काम से बॉलीवुड और टीवी में भी गहरी छाप छोड़ी हैं. उन्होंने कस्तूरी, देवों के देव... महादेव और नागिन जैसे पॉपुलर शोज में काम किया है. साथ ही ब्रह्मास्त्र: पार्ट 1, गोल्ड और मेड इन चाइना जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं.

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