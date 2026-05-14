मौनी रॉय से शादी को लेकर डाउट में थे सूरज नांबियर, एक्ट्रेस के पति ने किया चौंकाने वाला खुलासा
मौनी रॉय और सूरज नांबियार अलग हो गए हैं. इसी बीच सूरज का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. सूरज ने बताया था कि वो मौनी संग शादी को लेकर डाउट में थे.
एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने अपना सेपरेशन कंफर्म कर दिया है. इसी बीच सूरज का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. एक क्लिप में सूरज को ये कहते सुना गया है की ‘मौनी को डेट करने के लिए वे डाउट में थे और इसका कारण है की मौनी एक्टर हैं.’
सूरज शादी को लेकर डाउट में थे
सूरज ने भी बताया कि वे लंबे समय तक शादी करने के ख्याल के खिलाफ थे और तब तक टालते रहे जब तक मौनी ने उन पर अपना आखरी दबाव नहीं चलाया. मौनी ने सूरज को कहा कि या तो शादी करो या फिर रिलेशनशिप खत्म.
सूरज नांबियार को क्यों था मौनी रॉय से शादी का डाउट?
दरअसल, सूरज से एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया की एक एक्टर जिसके आगे- पीछे मीडिया और फैंस घूमते रहते हैं, उसका पति होने पर आपको कैसा लगता है.
उन्होंने जवाब दिया, ‘हमारे रिशते के शुरुआती दौर में मैं और मौनी दुबई और विदेशों में कई जगहों पर मिले. तब ऐसा नहीं था कि वे हर समय फैंस और मीडिया से घिरी रहती थी. मेरी शुरुआती मुंबई ट्रिप्स पर ही मैंने देखा की फैंस उसके पास फोटो लेने आते हैं और पैप्स उसको कैप्चर करने के लिए खड़े रहते हैं. वो पहली बार था जब मुझे ये बात समझ आई थी.’
उन्होंने आगे कहा, ‘सच में मैं डाउट में था. इससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मौनी से शादी के बाद मेरी निजी जिंदगी पर भी लोगों की नजर रहेगी. खैर, समय के साथ मुझे इसकी आदत हो गई है.’
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शादी के ख्याल से क्यों कतराते रहे थे सूरज नांबियार
सूरज नांबियार ने ये भी बताया कि मौनी रॉय से शादी करने का फैसला उन्होंने कैसे लिया. उन्होंने कहा, ‘काफी लंबे समय तक, मैं शादी के फैसले के खिलाफ रहा. लेकिन एक साल तक इसके अनुभव के बाद, मैं कह सकता हूं कि ये ठीक है और मैं शादी करने का सुझाव सबको देता हूं. मौनी काफी पहले से ही शादी को लेकर क्लियर थी.’
मौनी रॉय ने सूरज नांबियार को दिया था आखिरी ऑप्शन
कुछ सालों तक डेट करने के बाद, मौनी ने साफ शब्दों में कहा- या तो शादी करो या छोड़ दो. मैं बस टालता रहा. और एक दिन, मैंने समझ लिया कि अगर हमारी शादी न हुई तो मैं उसे खो दूंगा. तब मुझे एहसास हुआ कि हमें अब शादी करनी चाहिए. क्योंकि मैं जानता था उसके होने से मेरी ज़िंदगी बहतर हो जाती है.
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