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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबच्चों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं जैकी श्रॉफ, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ एक्टर बोले- कोई जेनरेशन गैप नहीं

बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहते हैं जैकी श्रॉफ, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ एक्टर बोले- कोई जेनरेशन गैप नहीं

Jackie Shroff Superhero: जैकी श्रॉफ ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ का किरदार उनकी असल जिंदगी से काफी मिलता है, क्योंकि वो बच्चों से दोस्त की तरह रहते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 22 May 2026 02:44 PM (IST)
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बच्चों के साथ दोस्त जैसा रिश्ता रखने वाले जैकी श्रॉफ इन दिनों अपने नए किरदार को लेकर काफी चर्चा में हैं. वो पहली बार सुपरहीरो दादा के अंदाज में नजर आने वाले हैं. आइए जानते हैं आखिर क्यों ये किरदार उनके दिल के इतना करीब है?एक्टर जैकी श्रॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म के प्रमोशन में जुटे एक्टर ने बताया कि उनका बच्चों से खास कनेक्शन रहा है और वो उनसे दोस्त की तरह बात करते हैं.

असली जिंदगी से मिलता है किरदार
फिल्म में सुपरहीरो ग्रैंडफादर का किरदार उनकी असल जिंदगी से बहुत मिलता-जुलता है. जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने बात करते हुए बताया कि उनका रिश्ता बच्चों के साथ बिल्कुल किसी दोस्त की तरह है और वो जेनरेशन गैप में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते.

ये भी पढ़ें: रोहित शेट्टी फायरिंग केस, चार्जशीट में बड़ा खुलासा, गैंग को कायम रखना था अपना वर्चस्व

 
 
 
 
 
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कहानी सुनते ही कर दी थी हां

जैकी श्रॉफ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि जब उन्हें यह फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने तुरंत हां कर दी. उन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा में ‘सुपरहीरो दादा’ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह नया और अनोखा है.

जैकी ने आगे कहा, 'मैंने सोचा कि डायरेक्टर मनीष सैनी को तीन नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं. उन पर भरोसा किया जा सकता है. उन्होंने मुझे कहानी का हिस्सा सुनाया, तो मुझे बहुत पसंद आया. किरदार एक दादा का है जो अपने पोते-पोती के साथ दोस्त की तरह व्यवेार करता है. मेरे असल जीवन में भी यही है. मैं बच्चों से ठीक वैसे ही बात करता हूं जैसे वे मेरे हमउम्र हों. हमारे बीच कोई जेनरेशन गैप नहीं है.'

बचपन से बनना चाहते थे सुपरहीरो

एक्टर ने मजाकिया लहजे में आगे कहा, 'फिर तो वे दादा सुपरहीरो भी बन जाता है. मैं बचपन से ही सुपरहीरो बनना चाहता था. मुझे लगा कि यह मेरे लिए सुनहरा मौका है. मैं बूढ़े आदमी के किरदार में भी जम जाऊंगा, इसलिए इस फिल्म को न कहने का कोई सवाल ही नहीं था.'

दिल के करीब है ये फिल्म

जैकी श्रॉफ ने फिल्म को अपने दिल के बहुत करीब बताया. उन्होंने डायरेक्टर मनीष सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि 40 साल के करियर में उन्हें अभी तक कोई नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला है, जबकि मनीष को तीन मिल चुके हैं. उनके साथ काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

ये भी पढ़ें: सोनाक्षी, ज्योतिका, आशुतोष की दमदार परफार्मेंस है इस दिलचस्प सिस्टम की जान

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी फिल्म

‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. मेकर्स के अनुसार, फिल्म में जैकी श्रॉफ खास किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म बच्चों के साथ ही बड़ों को भी खूब एंटरटेन करेगी, जिसमें एक्शन, इमोशन और कॉमेडी का खूबसूरत मिश्रण है.

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Published at : 22 May 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Jackie Shroff The Great Grand Superhero
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