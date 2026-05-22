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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं 'बंदर' में बॉबी देओल को जेल भिजवाने वाली ये एक्ट्रेस? ड्रग्स केस में फंस चुका है नाम

कौन हैं 'बंदर' में बॉबी देओल को जेल भिजवाने वाली ये एक्ट्रेस? ड्रग्स केस में फंस चुका है नाम

Sapna Pabbi Career: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. फिल्म में बॉबी देओल के साथ एक्ट्रेस सपना पब्बी का किरदार भी मजबूत दिखाया गया है, जो बॉबी को जेल पहुंचाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 07:44 AM (IST)
Sapna Pabbi Career: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. फिल्म में बॉबी देओल के साथ एक्ट्रेस सपना पब्बी का किरदार भी मजबूत दिखाया गया है, जो बॉबी को जेल पहुंचाती हैं.

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की 'बंदर' इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया हैं, जो 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. फिल्म के ट्रेलर में कोई मीम्स या एक्शन नहीं है, हालांकि इसमें सस्पेंस का पूरा तड़का लगाया गया है. बॉबी देओल का किरदार भी बिलकुल अलग है और उनकी दो पर्सनैलिटी देखने को मिलती है. हालांकि फिल्म की एक्ट्रेस भी कम नहीं हैं.

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फिल्म की कहानी बॉबी देओल से शुरू होती है, जो पुलिस स्टेशन में नजर आते हैं. उन्हें लड़कियों के साथ अश्लील बातें और रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता हैं, लेकिन वो खुद को बेकसूर बताते हैं.
फिल्म की कहानी बॉबी देओल से शुरू होती है, जो पुलिस स्टेशन में नजर आते हैं. उन्हें लड़कियों के साथ अश्लील बातें और रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता हैं, लेकिन वो खुद को बेकसूर बताते हैं.
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बॉबी देओल को जेल भेजने के पीछे एक्ट्रेस सपना पब्बी का हाथ होता हैं. पहले वो उनके साथ दोस्ती करती है और प्यार के जाल में फंसाती हैं. इसके बाद उनका असली रूप देखने को मिलता हैं.
बॉबी देओल को जेल भेजने के पीछे एक्ट्रेस सपना पब्बी का हाथ होता हैं. पहले वो उनके साथ दोस्ती करती है और प्यार के जाल में फंसाती हैं. इसके बाद उनका असली रूप देखने को मिलता हैं.
Published at : 22 May 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol SAPNA PABBI Bandar Movie

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