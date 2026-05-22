कौन हैं 'बंदर' में बॉबी देओल को जेल भिजवाने वाली ये एक्ट्रेस? ड्रग्स केस में फंस चुका है नाम

फिल्म की कहानी बॉबी देओल से शुरू होती है, जो पुलिस स्टेशन में नजर आते हैं. उन्हें लड़कियों के साथ अश्लील बातें और रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता हैं, लेकिन वो खुद को बेकसूर बताते हैं.