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कौन हैं 'बंदर' में बॉबी देओल को जेल भिजवाने वाली ये एक्ट्रेस? ड्रग्स केस में फंस चुका है नाम
Sapna Pabbi Career: बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. फिल्म में बॉबी देओल के साथ एक्ट्रेस सपना पब्बी का किरदार भी मजबूत दिखाया गया है, जो बॉबी को जेल पहुंचाती हैं.
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की 'बंदर' इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. बीते दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया हैं, जो 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. फिल्म के ट्रेलर में कोई मीम्स या एक्शन नहीं है, हालांकि इसमें सस्पेंस का पूरा तड़का लगाया गया है. बॉबी देओल का किरदार भी बिलकुल अलग है और उनकी दो पर्सनैलिटी देखने को मिलती है. हालांकि फिल्म की एक्ट्रेस भी कम नहीं हैं.
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Published at : 22 May 2026 07:44 AM (IST)
Tags :Bobby Deol SAPNA PABBI Bandar Movie
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