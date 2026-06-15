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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी को मिला हमसफर, बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस संग की सगाई

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी को मिला हमसफर, बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस संग की सगाई

Dishani Chakraborty Engagement: मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस से सगाई कर ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 03:29 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सगाई की जानकारी दी. इसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं और ये पोस्ट खूब वायरल हो रही हैं. 

बॉयफ्रेंड संग दिशानी ने की सगाई 

हाल ही में दिशानी ने इंस्टाग्राम पर सगाई की कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, '06.12.2026... मेरे जीवन का सबसे आसान और सबसे खूबसूरत फैसला है.' साथ ही दोनों 6 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. 

 
 
 
 
 
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पहली तस्वीर में दोनों रोमांटिक सी जगह पर हैं, जहां माइल्स घुटनों पर बैठे हैं और दिशानी उन्हें प्यार से देख रही हैं. वहीं दूसरी में दिशानी और माइल्स प्यार से एक दूसरे के साथ बैठे दिखे. एक और फोटो में दिशानी रिंग को फ्लॉन्ट कर रही हैं और माइल्स उन्हें किस कर रहे हैं. पहाड़ों और समंदर के बीच का ये नजारा बहुत ही खूबसूरत और यादगार है. इस खास मौके पर दिशानी ने व्हाइट कलर का मिडी ड्रेस पहना हैं, वहीं माइल्स ब्लैक शर्ट और हल्के रंग के पैंट में दिखे. 

ये भी पढ़ें: 'और इंतजार नहीं कर सकती...', 'मिर्जापुर द मूवी' में 'गोलू' के किरदार को लेकर बोलीं श्वेता त्रिपाठी

मिथुन की पर्सनल लाइफ 

बता दें कि दिशानी, मिथुन और एक्ट्रेस योगिता बाली की एडॉप्ट की हुई बेटी हैं. योगिता और मिथुन ने 1979 में शादी की थीं और दिशानी के अलावा उनके तीन बच्चे हैं, मिमोह चक्रवर्ती, उश्मेय चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती. इससे पहले मिथुन ने एक्ट्रेस हेलेन ल्यूक से 1979 में शादी की थी, लेकिन 4 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया.

मिथुन का वर्कफ्रंट 

बात करें काम की, तो मिथुन ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया हैं और नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं. उनकी शानदार फिल्मों में डिस्को डांसर, अग्निपथ, गुरु, हाउसफुल 2, द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स शामिल हैं. वहीं कुछ समय पहले ही वो 'द बंगाल फाइल्स' में भी नजर आए. 

ये भी पढ़ें: 'आउटसाइडर होने के नाते मुश्किल', संचिता उगले फिल्मों में करना चाहती थी लीड रोल, पर छोड़ थी उम्मीद

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Published at : 15 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Mithun Chakraborty Dishani Chakraborty Myles Mantzaris
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