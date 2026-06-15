अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर लौट रही हैं. ओटीटी पर भरपूर प्यार पाने के बाद अब मेकर्स इसके फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करने वाली हैं, जिसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा हैं. यहां तक कि फिल्म के साथ-साथ सीरीज के चौथे सीजन का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे इसकी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. इसी बीच 'गोलू' का किरदार निभाने वाली श्वेता त्रिपाठी ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और कई बातें खुलकर शेयर की हैं.

मिर्जापुर को लेकर श्वेता का बयान

मिर्जापुर को मिले प्यार पर श्वेता ने कहा, 'मिर्जापुर हम सभी के लिए सिर्फ प्यार है और गोलू का किरदार मेरे लिए बहुत खास है. सीरीज के तीनों सीजन को मिलाकर इसे करीब 10 साल होने वाले है. इस सीरीज के साथ हमने पैसे के अलावा प्यार, इज्जत और दर्शकों से एक खास कनेक्शन कमाया है, जिससे सभी कास्ट और क्रू एक परिवार बन गए हैं.'

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गोलू के किरदार पर लूटाया प्यार

वहीं उन्होंने अपने किरदार को लेकर कहा, 'गोलू का किरदार मुझे बहुत पसंद हैं. जब हम आर्केटाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो लगता है कि गोलू एक वॉरियर है. मुश्किल हालात में भी वो अपनी मर्यादा नहीं भूलती है. जो भी चीजें उसने देखी, उसे पूरी तरह बदल दिया, जिससे वो दुखी है. सीजन 2 और 3 में तो वो बहुत अंधेरे में चली गई, जहां से बाहर निकलने में उसे बहुत टाइम लगा. लेकिन फिर भी मुझे इससे प्यार है. मैं 4 सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं और एक्साइटेड हूं. मैं अपने किरदार गोलू से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट मिलकर 'मिर्जापुर: द मूवी' को प्रेजेंट कर रही हैं. डायरेक्टर गुरमीत सिंह की इस फिल्म को पुनीत कृष्णा ने लिखा और इसे रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं बात करें रिलीज की, तो ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगी, जो दर्शकों के लिए बहुत नया अनुभव होने वाला हैं.

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