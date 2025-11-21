Miss Universe Prize Money: मिस यूनिवर्स 2025 बनीं मेक्सिको की फीतिमा बॉश, जानें- कितनी मिली प्राइज मनी
Miss Universe 2025 Winner Prize Money: मेक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही उन्हें मोटी प्राइज मनी और कई दूसरे बेनिफिट्स भी मिले हैं.
मिस यूनिवर्स पेजेंट, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है. ये दुनिया के सबसे आइकॉनिक ब्यूटी पेजेंट में से एक है. मिस यूनिवर्स 2025 का 74वां एडीशन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया, जहां मेक्सिको की फ़ातिमा बॉश ने खिताब अपने नाम कर लिया.
मिस यूनिवर्स 2025 की थीम "पावर ऑफ लव’ थी और इसमें 121 देशों के कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था. . इस साल सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन और मोज़ाम्बिक सहित कई देशों ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया. भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से आगे नहीं बढ़ पाईं.
मिस यूनिवर्स 2025 प्राइज मनी और बेनिफिट्स
हालांकि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल की सटीक प्राइज मनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि विनर को लगभग 250,000 डॉलर मिलेंगे, जो 2024 की विनर विक्टोरिया केयर की गई प्राइज मनी के समान हैं. पुरस्कार राशि के अलावा, विनर को 50,000 डॉलर की मंथली सैलरी मिलेगी, जो आमतौर पर ट्रैवल, पब्लिक अपीयरेंस और मिस यूनिवर्स ब्रांड के तहत की जाने वाली एक्टीविटीज को कवर करता है.
कितनी है मिस यूनिवर्स 2025 के क्राउन की कीमत
मिस यूनिवर्स 2025 को मोटी प्राइज मनी के साथ ही न्यूयॉर्क शहर में स्थित आलीशान अपार्टमेंट भी मिलता है, जो विनर रहने के दौरान उनका ऑफिशियल रेजीडेंस बन जाता है. और, ज़ाहिर है, मिस यूनिवर्स की कोई भी कहानी ताज के बिना पूरी नहीं होती. इस साल के जटिल कारीगरी से जगमगाते ताज की कीमत 5 मिलियन डॉलर आंकी गई है.
स्टाइलिंग असिस्टेंस
मिस यूनिवर्स विनर को पूरे साल स्टाइलिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी. फ़ातिमा बॉश को लीडिंग फैशन डिज़ाइनरों, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्टों के साथ कॉन्टेक्ट में रखा जाएगा ताकि उन्हें मीटिंग्स, फ़ोटोशूट और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए हमेशा तैयार रखा जा सके.
