रितेश, विवेक और आफताब की 'मस्ती 4' सिनेमाघरों में 21 नवंबर से आ चुकी है और लोग ओपनिंग डे पर ही इस कॉमेडी फिल्म को देखने के उमड़ पड़े. फिल्म को पहले ही दिन इतना प्यार मिला कि ये इस फ्रेंचाइजी की दूसरी हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन गई.

अब आज फिल्म अपने दूसरे दिन के लिए बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है, तो जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं दूसरे दिन यानी आज 4:05 बजे तक इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म ने 98 लाख की कमाई करते हुए टोटल 3.46 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'मस्ती 4' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

एनडीटीवी के मुताबिक फिल्म का बजट 38-40 करोड़ के आसपास है. फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन में 3.71 करोड़ रुपये बटोर लिए थे.

'मस्ती 4' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

'मस्ती 4' के बजट के हिसाब से देखें तो फिल्म को हिट होने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी. क्योंकि किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए अपने बजट के दोगुने के आसपास कमाई करनी ही होती है. अभी तो शुरुआत हुई है फिल्म हिट होगी या नहीं ये आने वाले कुछ दिनों में कन्फर्म हो जाएगा.

'मस्ती 4' के बारे में

इस फिल्म को 'सत्यमेव जयते' और 'मरजावां' जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने बनाया है. फिल्म में वो वही स्टारकास्ट वापस लेकर आए हैं जो पिछली 3 फिल्मों में मस्ती फैला चुके हैं. विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी फिर से धमाल मचाने आई है. इसके अलावा, फिल्म में नरगिस फाखरी, तुषार कपूर, अरशद वारसी और रूही सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं.