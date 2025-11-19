रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर 'मस्ती 4' में साथ नजर आएंगे. ये तिकड़ी इससे पहले मस्ती फ्रेंचाइजी की तीन फिल्मों 'मस्ती', 'ग्रैंड मस्ती' और 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है. वहीं अब तीनों एक बार फिर 'मस्ती 4' के साथ बड़े पर्दे पर गर्दा काटने आ रहे हैं.

ये फिल्म सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. इससे पहले चलिए यहां जान लेते हैं कि 'मस्ती 4' के स्टार्स रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी में कौन ज्यादा दौलतमंद है और किसकी कितनी नेटवर्थ है?

रितेश देशमुख की कितनी है नेटवर्थ?

रितेश देशमुख हिंदी और मराठी सिनेमा के बेहद पॉपुलर सितारे हैं. वह एक सक्सेसफुल अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और टीवी होस्ट भी हैं. इंस्टाग्राम पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. इसी वजह से पिछले कुछ सालों में उनकी नेटवर्थ काफी बढ़ी है. न्यूज़ेबल एशियानेट न्यूज़ के मुताबिक रितेश देशमुख की नेटवर्थ लगभग 140 करोड़ रुपये है. उनकी कुल संपत्ति में उनकी फिल्मों, प्रोडक्शन कंपनी, बिजनेस वेंचर्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से होने वाली इनकम शामिल है.

अभिनेता अपने परिवार के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में एक आलीशान घर में रहते हैं., उनके पास कुछ शानदार गाड़ियां भी हैं, इनमें बेंटले फ्लाइंग स्पर, रेंज रोवर वोग, मर्सिडीज एस-क्लास और टेस्ला एक्स शामिल हैं.





आफताब शिवदसानी की कितनी है नेटवर्थ?

आफताब शिवदासानी की 2025 तक एक्सपेक्टेड नेटवर्थ लगभग 51 करोड़ रुपये (लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है. उन्होंने ये सपत्ति फिल्मों, प्रोडक्शन वर्क और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट से जोड़ी है. वह सालाना लगभग 3 करोड़ रुपये कमाते हैं. पहले उनके पास मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट था, जिसे उन्होंने अगस्त 2024 में 7 करोड़ रुपये में बेच दिया था. फिलहाल उनके पास मुंबई के एक अपार्टमेंट सहित अन्य संपत्तियां भी हैं.





विवेक ओबेरॉय की कितनी है नेटवर्थ?

विवेक ओबेरॉय ने साल 2002 में कंपनी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने जल्द ही साथिया, शूटआउट एट लोखंडवाला, ओमकारा और कृष 3 जैसी फ़िल्मों से पहचान बना ली थी. हालांकि उन्होंने ऐसा फेज भी देखा जब उनके पास फिल्में नहीं थी. फिर उन्होंने बिजनेस पर फोकस किया और एक साम्राज्य खड़ा कर लिया. फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक विवेक ओबेरॉय की नेट वर्थ 1200 करोड़ है. वे फिल्मों के अलाव रियल एस्टेट और अपने दूसरे बिजनेस वेंचर्स से कमाई करते हैं.

उनके वेंचर्स में में यूएई के लक्ज़री बाज़ार में एक लीडिंग प्लेयर, बीएनडब्ल्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स, और लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड, सॉलिटेरियो शामिल हैं. विवेक ने जिन अन्य बिजनेस वेंचर्स में इनवेस्ट किया है, उनमें ग्लोबल ब्रांड एक्सीलिरेटर इम्प्रेसारियो ग्लोबल, रटलैंड स्क्वायर स्पिरिट्स ब्रांड और व्हीकल केयर प्लेटफ़ॉर्म रेडीअसिस्ट शामिल हैं. इसी के साथ विवेक मस्ती 4 के को-स्टार रितेश और आफताब से ज्यादा रईस हैं,



