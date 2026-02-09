Mardani 2 Vs Mardaani 3: रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 निकली आगे, पिछली फिल्म का 10 दिनों में ऐसा रहा था हाल
मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म सेकंड हफ्ते में कमाई के मामले में मर्दानी और मर्दानी 2 से आगे निकल गई है.
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 इन दिनों थिएटर में लगी है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है. रानी की मर्दानी 2 को फैंस ने काफी पसंद किया था. ये फिल्म 2019 में आई थी और हिट रही थी. आइए जानते हैं अब 10 दिनों की कमाई के मामले में मर्दानी 2 और मर्दानी 3 में से कौन आगे निकला है.
मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, मर्दानी 3 ने 10 दिनों में 37.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 17.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं पहले हफ्ते में 26.55 करोड़ कमाए.
फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन 6 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन 2.40 करोड़, पांचवें दिन 2.70 करोड़, छठे दिन 2.20 करोड़, सातवें दिन 2 करोड़, आठवें दिन 2.15 करोड़, नौवें दिन 3.85 करोड़ और दसवें दिन 4.55 करोड़ का बिजनेस किया.
मर्दानी 2 का ऐसा रहा हाल
वहीं मर्दानी 2 ने 10 दिनों में 33.7 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 18.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पहले वीक में 28.05 करोड़ का बिजनेस किया.
मर्दानी 2 ने 3.80 करोड़ की ओपनिंग की. दूसरे दिन 6.55 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 7.80 करोड़, चौथे दिन 2.85 करोड़, पांचवें दिन 2.65 करोड़, छठे दिन 2.25 करोड़, सातवें दिन 2.15 करोड़, आठवें दिन 1.15 करोड़, नौवें दिन 1.95 करोड़, दसवें दिन 2.55 करोड़ का बिजनेस किया.
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, मर्दानी 3 सेकंड वीकेंड में मर्दानी 2 और मर्दानी से अच्छा परफॉर्म कर रही है. मर्दानी ने दूसरे हफ्ते में 5.25 करोड़, मर्दानी 2 ने 5.65 करोड़ और मर्दानी 3 ने 10.55 करोड़ कमाए.
मर्दनी 2 की कास्ट
मर्दानी 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. फिल्म ने 47.57 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी, विशाल जेठवा, विर्ती वघानी, तेजस्वी सिंह जैसे स्टार्स थे. फिल्म को Gopi Puthran ने डायरेक्ट किया था.
मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अलावा जानकी बोड़ीवाला, नवेद असलम जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है. यश राज फिल्म ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म का क्लैश सनी देओल की बॉर्डर 2 से हुआ.
