बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो 55 साल की उम्र में समुद्र किनारे मोनोकिनी पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

लेपर्ड प्रिंट मोनोकिनी में दिखाईं कातिलाना अदाएं

सामने आईं फोटोज में मनीषा कोइराला का ग्लैमरस बीच लुक देखने को मिल रहा है. वो लेपर्ड प्रिंट मोनोकिनी में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने मैचिंग फुल-स्लीव्स श्रग के साथ स्टाइल किया है. धूप से बचने और अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मनीषा ने ब्लैक हैट पहनी है. वहीं, सनग्लासेस में उनका अंदाज बेहद स्टाइलिश लग रहा है.

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मनीषा कोइराला की फोटोज वायरल

मनीषा कोइराला की ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. उनकी इस पोस्ट पर फैंस तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'आप बहुत सुंदर लग रही हो.' एक लिखते हैं, 'ओल्ड इज ए रियल गोल्ड. पुरानी चीज़ें असली सोना होती हैं... और आप तो प्लेटिनम हैं.' एक ने लिखा, 'यार आग लगा दी.' दूसरे ने लिखा, 'लगता ही नहीं है ये 55 साल की हैं.'

बीच पर टहलें, स्विमसूट पहनें और फोटो खिंचवाएं...

मनीषा कोइराला ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आपका साइज या उम्र चाहे जो भी हों, आप जिंदगी के किसी भी स्टेज पर हों, यात्रा जरूर करें. बीच पर टहलें. स्विमसूट पहनें. फोटो खिंचवाएं. अपनी स्क्रीन पर धूप और पैरों के नीचे रेत को महसूस करें. डर या दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें. आप जैसे हैं, वैसे ही जिंदगी को पूरी तरह जीने के हकदार हैं.'

पिछली बार 'हीरामंडी' में दिखी थीं मनीषा कोइराला

वर्क फ्रंट की बात करें तो मनीषा कोइराला को पिछली बार वेब सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में देखा गया था, जिसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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