मनीष पॉल की शादी को पूरे हुए 19 साल, पत्नी संयुक्ता पॉल के नाम लिखा भावुक नोट
मनीष पॉल ने शादी के 19 साल पूरे होने की खुशी में पत्नी संयुक्ता को लिखा एक भावुक नोट. इसमें उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से बयां किया है और रिश्तों के मायने के बारे में बताया.
एक्टर और टेलीविजन होस्ट मनीष पॉल के लिए आज का दिन बेहद खास है. मनीष और उनकी पत्नी संयुक्ता पॉल ने अपनी शादी के 19 साल पूरे कर लिए हैं. लगभग दो दशकों के प्यार, साथ और अटूट भरोसे का जश्न मनाते हुए मनीष पॉल ने सोशल मीडिया पर पत्नी के नाम एक भावुक नोट के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी पोस्ट की हैं.
मनीष पॉल ने शेयर की पोस्ट
अपने इमोशनल पोस्ट में मनीष पॉल ने शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई को बेहद खूबसूरती से बयां किया है, जहां उतार-चढ़ाव, समझौता, दोस्ती और बिना शर्त साथ निभाने की भावना शामिल होती है. मनीष का यह पोस्ट फैंस के दिल को छू गया. इसके बाद कमेंट सेक्शन में बधाइयों, प्यार और तारीफों की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद अपने रिश्ते को मजबूती से निभाने के लिए इस जोड़ी की सराहना भी की है.
View this post on Instagram
मनीष और संयुक्ता पॉल को लंबे समय से उनकी सादगी भरे रिश्ते और लाइमलाइट से दूर बैलेंस्ड पर्सनल लाइफ जीने के लिए जाना जाता रहा है. हालांकि मनीष कई बार पब्लिकली ये कह भी चुके हैं कि उनकी ज़िंदगी और करियर में संयुक्ता उनका सबसे बड़ा सहारा और ताकत रही हैं. चाहे प्रोफेशनल उतार-चढ़ाव हो या निजी चुनौतियां, संयुक्ता हमेशा उनके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही हैं.
शादी के 19 साल पूरे करने पर मनीष और संयुक्ता की यह यात्रा इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि सच्चा प्यार समय के साथ और गहरा होता है, बस ज़रूरत होती है धैर्य, साझेदारी और हर हाल में एक-दूसरे का हाथ थामे रखने की.
बॉर्डर 2 की सक्सेस से खुश सनी देओल, फैंस का शुक्रियाअदा करते हुए बोले- आवाज कहां तक गई, आपके दिलों तक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL