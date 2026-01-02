माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' निकली 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से आगे, जान लीजिए टॉप 5 की लिस्ट

पिछले एक हफ्ते से इंटरनेट पर हर जगह स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की ही चर्चा है. शो के फिनाले से लेकर इसके स्पिन-ऑफ को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. न्यू ईयर के दिन इस पॉपुलर सीरीज का सफर खत्म हो गया, जिसे फैंस ने खूब देखा और उस पर जमकर चर्चा भी की. दुनियाभर में भले ही स्ट्रेंजर थिंग्स सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में शामिल हो, लेकिन इंडिया में सीजन 5 व्यूअरशिप के मामले में पहले नंबर पर नहीं आ सका. यहां इसे दूसरा स्थान मिला, और यह भी किसी और से नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित से पीछे रह गया.

मिसेज देशपांडे ने स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को पछाड़ा

ऑरमैक्स मीडिया ने हाल ही में इंडिया में ओटीटी व्यूअरशिप का डेटा शेयर किया है, जो 22 से 28 दिसंबर के बीच का है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर रही माधुरी दीक्षित की नई जियो हॉटस्टार सायकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मिसेज देशपांडे. इस शो में माधुरी एक सीरियल किलर की भूमिका निभा रही हैं, जो पुलिस को चकमा देती है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस शो को उस हफ्ते 42 लाख व्यूज मिले.

वहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 25 दिसंबर को रिलीज हुआ था और इसे उस हफ्ते 33 लाख व्यूज मिले. इसी वजह से यह इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा और मिसेज देशपांडे से पीछे रह गया. हालांकि, इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ने बाजी मार ली और दुनियाभर में इसे माधुरी की सीरीज से 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले. ऑरमैक्स की टॉप-5 लिस्ट में कुछ और शोज भी शामिल रहे. इसमें नेटफ्लिक्स की सिंगल पापा रही, जिसे 18 लाख व्यूज मिले. वहीं जियो हॉटस्टार का फार्मा को 16 लाख व्यूज मिले. इसके अलावा प्राइम वीडियो की सीरीज फोर मोर शॉट्स प्लीज को 13 लाख व्यूज हासिल हुए.

Top 5 most-watched OTT original fiction series in India, for the week of Dec 22-28, 2025, estimated based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched at least one episode. pic.twitter.com/LqvKtMLVh7 — Ormax Media (@OrmaxMedia) December 29, 2025

मिसेज देशपांडे के बारे में

मिसेज देशपांडे का निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है. इस सीरीज में माधुरी दीक्षित के साथ प्रियांशु चटर्जी और सिद्धार्थ चांडेकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. ये 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी. कहानी मुंबई पुलिस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नए मामलों को सुलझाने के लिए जेल में बंद एक सीरियल किलर की मदद लेती है, क्योंकि उसका कॉपीकैट नए शिकार बनाने लगता है. इसको दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. माधुरी की एक्टिंग की तारीफ हुई.