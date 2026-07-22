'इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, सरकार पर साधा निशाना
फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अब युवा सरकार से जवाब चाहते हैं और वोट देने का समय आ गया है.
नीट पेपर लीक (NEET) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहा सीजेपी प्रोटेस्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं.
कांग्रेस-मुक्त भारत देखकर थक चुके हैं बच्चे...
अनुराग कश्यप ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सड़कों पर उतरे ये युवा अब किसी तीसरे को दोषी ठहराने से बहलने वाले नहीं हैं. अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'वो उन बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं जो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं. जब मौजूदा प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, तब इन बच्चों की उम्र 2 से 6 साल के बीच थी.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'इन बच्चों ने सिर्फ 'कांग्रेस-मुक्त भारत' ही देखा है और अब वो इससे थक चुके हैं. वो जवाब चाहते हैं और वाकई ठोस जवाब चाहते हैं. किसी और को गाली देकर इस बार काम नहीं चलेगा. इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है.'
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पुलिस कार्रवाई पर भी जाहिर किया था गुस्सा
इससे पहले भी अनुराग कश्यप ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा की थी. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि वर्दी पहनने के लिए आत्मा का सौदा करना पड़ता है, ये उन्हें मालूम नहीं था. उन्होंने सवाल किया था कि क्या देश में कोई एक भी ऐसा पुलिसकर्मी है जो गलत आदेशों को मानने से इनकार कर सके.
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ छात्र संगठनों ने संसद घेराव का आह्वान किया था. सोमवार को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया.
पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी. वहीं, छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया. इस प्रदर्शन को लेकर शबाना आजमी, प्रकाश राज और प्रतिभा रांटा समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी छात्रों का समर्थन किया है.
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