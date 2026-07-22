INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, सरकार पर साधा निशाना

'इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, सरकार पर साधा निशाना

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि अब युवा सरकार से जवाब चाहते हैं और वोट देने का समय आ गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 22 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

नीट पेपर लीक (NEET) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहा सीजेपी प्रोटेस्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है. 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद अब फिल्ममेकर अनुराग कश्यप एक बार फिर युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं. 

कांग्रेस-मुक्त भारत देखकर थक चुके हैं बच्चे...
अनुराग कश्यप ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सड़कों पर उतरे ये युवा अब किसी तीसरे को दोषी ठहराने से बहलने वाले नहीं हैं. अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'वो उन बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं जो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं. जब मौजूदा प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे, तब इन बच्चों की उम्र 2 से 6 साल के बीच थी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anurag Kashyap (@anuragkashyap10)

उन्होंने आगे लिखा, 'इन बच्चों ने सिर्फ 'कांग्रेस-मुक्त भारत' ही देखा है और अब वो इससे थक चुके हैं. वो जवाब चाहते हैं और वाकई ठोस जवाब चाहते हैं. किसी और को गाली देकर इस बार काम नहीं चलेगा. इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है.'

ये भी पढ़ेंः सलमान खान के लिए घंटों इंतजार करती थीं काजल अग्रवाल? एक्ट्रेस बोलीं—'बॉलीवुड को साउथ से सीखनी चाहिए पंक्चुएलिटी'

पुलिस कार्रवाई पर भी जाहिर किया था गुस्सा
इससे पहले भी अनुराग कश्यप ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा की थी. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि वर्दी पहनने के लिए आत्मा का सौदा करना पड़ता है, ये उन्हें मालूम नहीं था. उन्होंने सवाल किया था कि क्या देश में कोई एक भी ऐसा पुलिसकर्मी है जो गलत आदेशों को मानने से इनकार कर सके. 

क्या है पूरा मामला?
हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ छात्र संगठनों ने संसद घेराव का आह्वान किया था. सोमवार को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया.

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी. वहीं, छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया. इस प्रदर्शन को लेकर शबाना आजमी, प्रकाश राज और प्रतिभा रांटा समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी छात्रों का समर्थन किया है.

ये भी पढ़ेंः 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का दिखेगा अलग अवतार, टॉम हॉलैंड के बयान से फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

और पढ़ें
Published at : 22 Jul 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'इन बच्चों के सवाल पूछने और वोट देने का वक्त आ गया है', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, सरकार पर साधा निशाना
'ये बच्चे अब सवाल पूछेंगे और वोट देंगे', CJP प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उतरे अनुराग कश्यप, सरकार पर साधा निशाना
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन...' जावेद जाफरी ने बिग बी पर दिया होश उड़ाने वाला बयान
'अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई नहीं था, लेकिन...' जावेद जाफरी ने दिया होश उड़ाने वाला बयान
बॉलीवुड
Jana Nayagan BO Day 1 Prediction: ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
ओपनिंग डे पर शतक जड़ सकती है जना नायकन? धवस्त होंगे 'जेलर' से 'पठान' के रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
दिल्ली NCR
CJP ने आंदोलन के तय किए केवल ये 4 नारे, आशुतोष रांका बोले, 'वो बस मौका ढूंढ रहे हैं...'
CJP ने आंदोलन के तय किए केवल ये 4 नारे, आशुतोष रांका बोले, 'वो बस मौका ढूंढ रहे हैं...'
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget