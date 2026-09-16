'मसकली' से 'चांद सिफारिश' तक, ये हैं प्रसून जोशी के 8 बेहतरीन गाने

प्रसून जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक बेहतरीन गीतकार ही नहीं, बल्कि कवि, लेखक और पटकथा लेखक के रूप में भी हैं. उनकी कलम से अब तक कई शानदार गाने निकले हैं. आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके 8 सबसे बेहतरीन गानों के बारे में बता रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके टॉप गानों पर.

'चांद सिफारिश'

आज 55 साल के हो चुके प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था. उनका लिखा गाना 'चांद सिफारिश' काफी पॉपुलर हुआ था. ये काजोल और आमिर खान की साल 2006 की सफल फिल्म 'फना' का रोमांटिक सॉन्ग है.

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'मसकली'

अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की साल 2009 की फिल्म 'डेल्ही बेली' का गाना 'मसकली' काफी पसंद किया गया था. प्रसून द्वारा लिखे गए इस गाने को मोहित चौहान ने आवाज दी थी. जबकि संगीत दिया था ए आर रहमान ने.

'ससुराल गेंदा फूल'

दिल्ली 6 के ही एक और पॉपुलर गाने 'ससुराल गेंदा फूल' के बोल भी प्रसून जोशी ने ही लिखे थे. ये गाना आज भी काफी पसंद किया जाता है.

'जिंदा'

'जिंदा' फरहान अख्तर की फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' का रॉक ट्रैक है जो दिलों में जोश भरने का काम करता है. इस गाने के लिए प्रसून को फिल्मफेयर अवॉर्ड से भी नवाजा गया था.

'हवन करेंगे'

'भाग मिल्खा भाग' का एक अन्य पॉपुलर गाना 'हवन करेंगे' भी प्रसून जोशी ने ही लिखा था. इस गाने को सिंगर दिव्य कुमार ने आवाज दी थी.

'मां'

आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'तारे जमीन पर' का सुपरहिट सॉन्ग 'मां' भी प्रसून ने ही लिखा था. वहीं इसे गाया था शंकर महादेवन ने.

'लुका छुपी'

'लुका छुपी' एक भावुक कर देने वाला गाना है जिसे दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और मशहूर सिंगर-कंपोजर ए आर रहमान ने आवाज दी थी. ये गाना साल 2006 की फिल्म 'रंग दे बसंती' का है.

'गुजारिश'

आमिर खान और असिन की साल 2008 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजनी' का शानदार गाना 'गुजारिश' भी प्रसून जोशी की कलम से ही निकला है. इस गाने को सोनू निगम और जावेद अली ने मिलकर गाया था. वहीं इसमें संगीत दिया था ए आर रहमान ने.

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