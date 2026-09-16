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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने की बप्पा की उल्टी आरती, बहनअर्पिता ने भाई को तुरंत बताई गलती, वीडियो वायरल

सलमान खान ने की बप्पा की उल्टी आरती, बहनअर्पिता ने भाई को तुरंत बताई गलती, वीडियो वायरल

बीती शाम सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के घर गणपति बप्पा के विसर्जन में शामिल होने के लिए पहुंचे. उन्होंने गणपति की आरती के वक्त एक गलती. इसी दौरान उनकी बहन अर्पिता ने उन्हें बीच में टोका.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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गणेश चतुर्थी से धूम हर जगह देखने को मिली. आम से लेकर बॉलीवुड सेलेब्ल तक ने अपने घर बप्पा का वेलकम किया. वहीं, सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान ने भी हर साल की तरह इस बार भी अपने बांद्रा स्थित घर पर धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया. वहीं कल, 15 सितंबर को सोहेल खान ने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान सलमान खान ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो उलटी दिशा में बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं. 

कैजुअल लुक में पहुंचे सलमान खान
सलमान खान बीती शाम अपने भाई  सोहेल खान के घर गणपति बप्पा के विसर्जन में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनका काफी कैजुअल लुक देखने को मिला. वो ब्लैक टी-शर्ट, जींस और स्लीवलेस ग्रे जैकेट पहने नजर आएं. उन्होंने सिर पर ब्लैक कैप भी पहनी हुई थी. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.  

ये भी पढ़ेंः 25 लाख की नेमप्लेट, जानिए-शाहरुख खान के 'मन्नत' का मेंटेनेंस और बिजली खर्च

सलमान खान ने की बप्पा की उल्टी आरती, बहनअर्पिता ने भाई को तुरंत बताई गलती, वीडियो वायरल

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने गणेश आरती में की गलती
इन्हीं में से एक वीडियो सामने आया, सलमान खान हाथ में आरती की थाली लेकर भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, सलमान गलती से थाली को गलत दिशा में घुमाने लगे.  इसी दौरान उनकी छोटी बहन आर्पिता खान ने उन्हें तुरंत टोका और आरती की थाली सही दिशा में घुमाने के लिए कहा. तभी सलमात तुरंत थाली सही दिशा में घुमा ली. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 
 
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बता दें, विसर्जन में खान परिवार के सभी मेंबर्स शामिल हुए. इस दौरान सभी ने बप्पा का आशिर्वाद लिया और उन्हें विदा किया. सभी ने साथ में जमकर डांस भी किया है. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

सलमान खान ने की बप्पा की उल्टी आरती, बहनअर्पिता ने भाई को तुरंत बताई गलती, वीडियो वायरल

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Sep 2026 12:10 PM (IST)
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