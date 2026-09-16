गणेश चतुर्थी से धूम हर जगह देखने को मिली. आम से लेकर बॉलीवुड सेलेब्ल तक ने अपने घर बप्पा का वेलकम किया. वहीं, सलमान खान के भाई और एक्टर सोहेल खान ने भी हर साल की तरह इस बार भी अपने बांद्रा स्थित घर पर धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया. वहीं कल, 15 सितंबर को सोहेल खान ने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन किया. इस दौरान सलमान खान ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो उलटी दिशा में बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं.

कैजुअल लुक में पहुंचे सलमान खान

सलमान खान बीती शाम अपने भाई सोहेल खान के घर गणपति बप्पा के विसर्जन में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनका काफी कैजुअल लुक देखने को मिला. वो ब्लैक टी-शर्ट, जींस और स्लीवलेस ग्रे जैकेट पहने नजर आएं. उन्होंने सिर पर ब्लैक कैप भी पहनी हुई थी. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

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सलमान खान ने गणेश आरती में की गलती

इन्हीं में से एक वीडियो सामने आया, सलमान खान हाथ में आरती की थाली लेकर भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं. वहीं, सलमान गलती से थाली को गलत दिशा में घुमाने लगे. इसी दौरान उनकी छोटी बहन आर्पिता खान ने उन्हें तुरंत टोका और आरती की थाली सही दिशा में घुमाने के लिए कहा. तभी सलमात तुरंत थाली सही दिशा में घुमा ली. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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बता दें, विसर्जन में खान परिवार के सभी मेंबर्स शामिल हुए. इस दौरान सभी ने बप्पा का आशिर्वाद लिया और उन्हें विदा किया. सभी ने साथ में जमकर डांस भी किया है. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

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